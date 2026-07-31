Šovasar pasaules labākajā hokeja līgā NHL jau divkārt noslēgta vienošanās, kas pārtrumpo visu laiku ienesīgāko līgumu līgas vēsturē.
Vispirms jūlija sākumā Anaheimas "Ducks" bija spiesti noslēgt līgumu ar 21 gadu veco zviedru uzbrucēju Leo Kārlsonu uz pieciem gadiem par 90 miljoniem ASV dolāru jeb vidēji 18 miljoniem "zaļo" sezonā. "Pīles" tik dāsnas kļuva piespiedu kārtā, jo tieši tādu pašu vienošanos zviedram piespēlēja arī Filadelfijas "Flyers", tāpēc Anaheimai, ja vien tā vēlējās talantīgo Kārlsonu noturēt, nekas neatlika kā piedāvāt tieši tādu pašu summu.
Tas tobrīd bija rekords, ja rēķina pēc vidējās algas vienā sezonā. Šonedēļ to pārsita Sanhosē "haizivju" īpašnieki, kuri 20 gadus vecajam Maklinam Selebrīni piedāvāja identiska termiņa (piecu gadu) līgumu, bet jau par 94 miljoniem dolāru. Šī vienošanās gan stāsies spēkā ar aiznākamo – 2027./2028. gada – sezonu, kad jaunās NHL superzvaigznes alga būs 18,8 miljoni. Selebrīni patiesi ir liels talants, ko varējām vērot gan olimpiskajā Milānā, gan pasaules čempionātā Šveicē, kur viņš bija Kanādas izlases kapteinis. Ne velti viņš Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) aptaujā tika atzīts par aizvadītās sezonas labāko hokejistu pasaulē, saņemot 40,8% balsu.
Jūlija vidū lielā algas diena bija arī Selebrīni un Kārlsona vienaudzim 21 gadu vecajam Konoram Bedārdam. Viņš ar Čikāgas "Blackhawks" vienojās par piecu gadu 75 miljonu līgumu, ar sezonas vidējo atalgojumu 15 miljoni. Šobrīd trīs no četriem vislabāk pelnošajiem hokejistiem pasaulē ir 20 un 21 gadus veci, starp viņiem esot 29 gadus vecajam Kirilam Kaprizovam ar vidējo algu 17 miljoni.
Lai arī šie miljoni šķiet kaut kas nereāls, uz citu ASV profesionālo līgu fona tas nekas liels nav. Vislabāk apmaksātais beisbolists MLB līgā japānis Šohei Ohtani sezonā pelna 70 miljonus, amerikāņu futbolā vislielākā alga – 63 miljoni – ir Patrikam Mahomesam, savukārt lielākā gada alga NBA šobrīd ir bijušajam Kristapa Porziņģa komandas biedram Bostonas "Celtics" basketbola klubā Džeisonam Teitumam – 62,7 miljoni.
Hokejisti no basketbolistiem arī krietni iepaliek pēc vidējās algas visā līgā. NBA tā ir 11,9 miljoni dolāru, bet NHL četri miljoni. Arī minimālā alga basketbolā ir lielāka – 1,27 miljoni pret 850 tūkstošiem dolāru.
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