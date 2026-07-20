Eiropas Savienība (ES) apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, atsakoties no plašām paketēm, tā vietā ieviešot sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, kas ir vieglāk saskaņojamas un pieņemamas, vēsta laikraksts “Financial Times”.
Tādam solim Briseli pamudinājuši Grieķijas iebildumi iepriekšējās, 21. sankciju paketes pieņemšanas laikā. Laikraksts norāda, ka ideja kļūst arvien populārāka Eiropas Komisijā un starp visstingrāk Ukrainu atbalstošajām valstīm. Amatpersonas skaidro, ka tas samazinās riskus sankciju ieviešanas aizkavēšanai, jo valstīm būs mazāk iespēju sarunu gaitā izmantot savas veto tiesības. ES valstis parasti cenšas aizstāvēt to savu kompāniju intereses, kuras joprojām uztur biznesa sakarus ar Krieviju. Kāds avots “Financial Times” sacījis, ka pagājušajā nedēļā pieņemtā 21. sankciju pakete pret Krieviju varētu kļūt par pēdējo šādā formātā: “Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka šī pieeja vairs nestrādā,” viņš norādīja. Pēdējā sankciju pakete pret Krieviju tika pieņemta pagājušajā ceturtdienā pēc vairāku nedēļu sarunām. Tas notika pēc tam, kad Grieķijai tika piešķirtas izņēmumtiesības, kas ļauj miljardierim Georgijam Prokopiu piederošajai kuģniecībai “Dynagas” turpināt transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi no Arktikas.
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KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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