Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā, Slokas un Dammes ielas krustojumā, cietuši pieci cilvēki, no kuriem divi vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā.
Sadursmes dēļ Slokas un Dammes ielas krustojumā bija apstājusies 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz centru. Savukārt uz Imantu braucošie 1. maršruta tramvaji tika novirzīti uz Iļģuciema galapunktu, no kura dodas atpakaļ uz Juglu. Ap plkst. 16 tramvaju kustība atjaunota pa pamata maršrutu, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".
Savukārt uz Imantu braucošie 1. maršruta tramvaji novirzīti uz Iļģuciema galapunktu, no kura dodas atpakaļ uz Juglu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā aģentūrai LETA skaidroja, ka no kopumā pieciem negadījumā cietušajiem cilvēkiem trim nebija nepieciešama tālāka palīdzība un nogādāšana slimnīcā, bet divi vidēji smagā stāvoklī nogādāti ārstniecības iestādēs.
Pēc Valsts policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīnas vadītājs nedeva ceļu tramvajam, noskaidroja aģentūra LETA. Operatīvie dienesti patlaban turpina darbu notikuma vietā.
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