1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” viesojās aktieris Andris Daugaviņš, kuru skatītāji vislabāk pazīst kā Hariju no kulta filmas “Kriminālās ekselences fonds”. Lai gan pēc profesijas viņš ir jurists, ceļš uz kino pasauli sākās pavisam negaidīti – bez atlasēm, pieteikumiem vai bērnības sapņa kļūt par aktieri. Kā tad viņš patiesībā nonāca pie Harija lomas?
Andris atklāj, ka viss sācies ar negaidītu uzaicinājumu: “Man atnāca e-pasts – mani uzrunāja. Es nekad neesmu pieteicies, pats neesmu neko meklējis, nekad neesmu domājis par to, ka varētu ar kaut ko tādu nodarboties.”
Lai gan tagad producenti ik pa laikam mudina viņu aiziet uz kādu aktieru atlasi, viņš joprojām nav no tiem, kuri paši aktīvi meklē lomas.
Uz jautājumu, kāpēc tomēr piekritis piedāvājumam, Andrim ir pavisam vienkārša atbilde: “Kāpēc ne?” Viņš uzskata, ka dzīvē ir jāizmanto iespējas, ja tās pašas atnāk pie tevis.
Vienlaikus aktieris atzīst, ka joprojām nezina, kāpēc režisors Oskars Rupenheits izvēlējās tieši viņu, vienlaikus uzsverot, ka režisors uzņēmās lielu risku, jo filmā nebija neviena profesionāla aktiera.
“Pirmajā filmēšanas maiņā var izrādīties, ka cilvēks, kuru esi izvēlējies lomai, ir pilnīgi nederīgs. Tad vairs neko daudz mainīt nevar,” viņš skaidro.
Arī šodien Andris pieturas pie tās pašas dzīves filozofijas – nebaidīties izmēģināt ko jaunu. “Neesmu atteicis to, ko iepriekš neesmu darījis. Sanāks – sanāks, nesanāks – nesanāks,” viņš saka.
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