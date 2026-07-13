Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais Valsts policijas darbinieks, kurš bija stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvo, ka neatceras notikušo, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" atzina Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Policijas priekšnieks izteica līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Viņš uzsvēra, ka aizturētajam par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā.
Ruks kategoriski noraidīja sociālajos medijos izteiktos apgalvojumus par Valsts policijas darbinieku mēģinājumiem "piesegt" kolēģi, tostarp atliekot alkohola ekspertīzes veikšanu.
"Esmu pārliecināts par Kurzemes reģiona un iecirkņa vadību — tur neviens neko piesegt nav mēģinājis," sacīja Ruks. Valsts policija pati veikusi sākotnējās procesuālās darbības un aizturējusi darbinieku.
Ruks nevarēja detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus.
Pēc Ruka teiktā, iepriekš nekas nav liecinājis, ka konkrētajam policistam būtu alkohola atkarība vai citas ar uzvedību saistītas problēmas. Viņš dienestā savus pienākumus esot pildījis labi.
Valsts policijas priekšnieks skaidroja, ka katram policistam reizi gadā obligāti jāveic veselības pārbaude, tai skaitā jāapmeklē psihologs. Ja kolēģi pamana pazīmes, kas varētu liecināt par kādām problēmām, par tām ir jāziņo.
Ruks atzina, ka savā pieredzē ir saskāries ar gadījumiem, kad policijas darbinieki alkohola reibumā izdarījuši pārkāpumus, tomēr šādu gadījumu neesot daudz un disciplīna ar katru gadu uzlabojoties.
Aizdomās turētais ir 24 gadus vecs, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Notikuma aculiecinieku uzņemtajā video redzams, ka pie Priekules kultūras nama sapulcējušies vairāki cilvēki, kuri vēro konfliktu starp vairākiem vīriešiem. Kamēr pārējie iesaistītie turpina grūstīties un kautiņš vēl rit, viens no vīriešiem jau kopš video sākuma guļ zālē ar seju pret zemi un pats vairs nepieceļas.
Jau ziņots, ka aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētajam policistam pirmdien Kurzemes rajona tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, aģentūrai LETA apstiprināja Iekšējās drošības birojā (IDB). Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas - par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apcietinātais ir policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kura amats bija saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Policijā viņš dien kopš 2022. gada septembra, un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Savukārt bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, vēsta izglītības iestāde.
Pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā vienam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira.
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