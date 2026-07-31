Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem, galvaspilsētas deviņās oficiālajās peldvietās "Vakarbuļļi", "Daugavgrīva", "Vecāķi", "Bābelītis", "Lucavsala", "Lucavsalas līcis", "Rumbula" un "Ķīpsala", kā arī Bolderājas karjerā ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām, un minētajās peldvietās ir atļauts peldēties.
Arī šogad Mājokļu un vides departaments organizē peldūdens kvalitātes monitoringu 20 iedzīvotāju iecienītās, oficiāli neapstiprinātās peldēšanās vietās Rīgā.
No tām 17 ūdenstilpēs peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās — pasliktināti.
Nav ieteicams peldēties Buļļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Savukārt peldēties aizliegts Daugavā pretī Latgales ielai 320.
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