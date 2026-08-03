Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) vienībā Džedzjanas "Golden Bulls", vēsta viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".
Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā.
Jūnija beigās Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" nolēma neturpināt sadarbību ar Žagaru.
"Fenerbahce" ar basketbolistu 2023. gadā noslēdza trīs gadu līgumu, taču pirmajā sezonā Žagars tika izīrēts Lietuvas vienībai Viļņas "Wolves". Tās pašas sezonas sākumā viņš guva savainojumu, saraujot ceļgala krusteniskās saites, taču līdz sezonas beigām atgriezās laukumā.
Pirms līguma ar Stambulas klubu Latvijas izlases spēlētājs kopš 2017. gada bija Spānijas kluba Badalonas "Joventut" sistēmā, bet tika izīrēts vairākiem klubiem, tai skaitā Tallinas "Kalev"/"Cramo" un Vācijas basketbola bundeslīgas komandai Braunšveigas "Lowen". Savukārt 2022./2023. gada sezonā viņš spēlēja vēl citā Lietuvas komandā Ķēdaiņu "Nevežis".
Saspēles vadītājs Latvijas U-18 izlases rindās 2018. gadā Latvijā izcīnīja sudraba medaļas, kā arī bija viens no labākajiem Latvijas izlases spēlētājiem 2023. gada Pasaules kausa izcīņā, kur Latvijas izlase ieņēma piekto vietu.
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