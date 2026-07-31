360 kanāla raidījumā “Ģimene burkā” Vitas Valteres māsa Inga atklājusi vienu no sāpīgākajiem stāstiem savā dzīvē – jau piecus gadus viņa nav satikusi savu jaunāko dēlu, kurš pēc vecāku šķiršanās dzīvo pie tēva.
Inga stāsta, ka viņai ir divi dēli – vecākajam ir 19 gadi, bet jaunākajam 12. Tieši par jaunāko dēlu runāt viņai ir visgrūtāk.
“Es nezinu, kā var izturēt piecus gadus, nesatikt savu dēlu, kurš tev vienkārši ir atņemts,” bilst Vita.
Situācija izveidojusies pēc šķiršanās no bijušā vīra. Māsas uzskata, ka viņš pratis manipulēt ar apkārtējiem un radīt priekšstatu, ka Inga neesot piemērota māte.
Atceroties attiecību sākumu, Inga stāsta, ka sākotnēji bijušais vīrs šķitis ideāls partneris – viņš labi izturējies gan pret viņu, gan vecāko dēlu un vēlējies veidot ģimeni. Taču pēc kopdzīves uzsākšanas viss mainījies.
“Viņš bija ļoti kontrolējošs. Viņš centās mani attālināt no mammas un māsām. Viņš gribēja, lai esmu tikai mājās pie viņa,” atminas Inga, piebilstot, ka tobrīd nav apzinājusies, cik ļoti tiek ietekmēta.
Lai gan kopš pēdējās tikšanās ar dēlu pagājuši pieci gadi, Inga nav zaudējusi cerību. Viņa atzīst, ka ne reizi vien domājusi aizbraukt un kaut vai no attāluma paskatīties, kā dēlam klājas.
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