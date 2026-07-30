Polijā naktī uz ceturtdienu nogāzusies Krievijas raķete, Polijas raidsabiedrībai TVP apstiprināja NATO.
"Reaģējot uz Krievijas raķeti, kuras tips pašlaik nav zināms, kas ielidoja Polijas gaisa telpā un vēlāk nogāzās Polijas teritorijā — tā ir viena no daudzajām raķetēm, ko Krievija nakts laikā izšāva uz Ukrainu -, NATO un Polija aktivizēja savu gaisa un sauszemes aizsardzību," TVP e-pasta vēstulē apliecināja NATO.
Šādu pozīciju paudis NATO Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā (SHAPE) preses sekretārs pulkvedis Mārtijs O'Donels.
Polijas varasiestādes sākušas izmeklēšanu.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks iepriekš pauda, ka lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos, pēc visa spriežot, bija Krievijas raķete.
"Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja," ārkārtas sanāksmē sacīja premjers.
Objekts nogāzies uz dienvidiem no Ļubļinas netālu no Tarnavas-Kolonijas ciemata neapdzīvotā apvidū, teikts Polijas armijas pavēlniecības paziņojumā.
Neviens cilvēks nav ievainots. Sprādziena vietā izveidojies desmit metrus plats krāteris.
Apmeklējot notikuma vietu, Tusks sacīja, ka
"nav pamata uzskatīt, ka Polija bija šīs raķetes paredzētais mērķis".
"Nav ziņu par cietušajiem vai postījumiem", jo objekts nokrita neapdzīvotā apvidū, sacīja premjers, piebilstot, ka Polijas bruņotie spēki bija "gatavi notriekt raķeti, ja tā būtu turpinājusi lidojumu pa savu trajektoriju".
Arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis komentēja šo incidentu platformā "X".
"Lai nepieļautu Putina dezinformāciju, lūdzu, ņemiet vērā — raķetes H-101 izmanto vienīgi Krievijas stratēģiskās aviācijas spēki," uzsvēra ministrs.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha iepriekš platformā "X" pauda: "Krievijai veicot masīvu triecienu Ukrainai, aizvadītajā naktī krievu spārnotā raķete H-101 ielidoja Polijas gaisa telpā, pārkāpjot NATO gaisa telpas robežu."
"Krievijas raķetes ielidošana Polijā ir arī atgādinājums, ka abām mūsu valstīm nav nekā svarīgāka par cīņu pret mūsu kopējo, seno ienaidnieku, kas rada tiešu draudus abām mūsu tautām," uzsvēra ministrs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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