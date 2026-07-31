Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls "Summer Sound", turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remontdarbi, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos — no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā (km/h), un no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem, kur ierīkoti divi luksoforu posmi un noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes.
Tikmēr remontdarbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem. Būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kā arī Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei.
Lielākie remontu dēļ ieviestie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir ceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem, ceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Kranciema karjera līdz "Avārijas brigādes" parkam un no Krapes krustojuma līdz Koknesei, ceļa Bauska-Aizkraukle (P87) posmā no Ozolaines līdz Bārbelei, ceļa Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) posmā no Priekules līdz Lietuvas robežai un ceļa Valdgale-Roja posmā no Valdemārpils līdz Rudei.
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem ir pieejama interaktīvā kartē LVC interneta mājaslapā.
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