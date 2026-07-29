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#grāmatas #rakstnieki

Ceļ godā kaucmindiešu mantojumu: Andris Grīnbergs grāmatā izstāsta Kaucmindes cilvēku un pils likteņus

Ilmārs Randers / Latvijas Avīze
2026. gada 29. jūlijs, 15:00
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2026. gada 29. jūlijs, 15:00
"Es sapratu, ka neviens cits manā vietā tāpat to neizdarīs un kavēties nevajag," lēmumu neatlikt grāmatas rakstīšanu pamato Andris Grīnbergs.
"Es sapratu, ka neviens cits manā vietā tāpat to neizdarīs un kavēties nevajag," lēmumu neatlikt grāmatas rakstīšanu pamato Andris Grīnbergs.
Foto: Ivars Bušmanis / Latvijas Mediji

"Kad pētu un rakstu par kādu tēmu, mani ne tik daudz interesē saukļi vai sausi fakti, bet gan cilvēciskais saturs un attieksme. Ko par kādu notikumu domā satiktie un uzrunātie ļaudis, kas rodams laikabiedru liecībās, kāda palikusi ietekme uz visu sabiedrību? Protams, ka visā rakstītajā ir arī manis paša pieredze un attieksme. Tas ir mans rakstīšanas stils, un Kaucmindes grāmatas gadījumā – noteikti arī krietna daļa no manas sirds," sarunā pēc grāmatas "Kaucmindes pakavs" atklāšanas pasākuma man atzina žurnālists un literāts Andris Grīnbergs.

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Ceļ godā kaucmindiešu mantojumu
Izdota cilvēciski silta un bagāta grāmata par latvisko mājturības pamatu veidošanos.
"Es sapratu, ka neviens cits manā vietā tāpat to neizdarīs un kavēties nevajag," lēmumu neatlikt grāmatas rakstīšanu pamato Andris Grīnbergs.
"Es sapratu, ka neviens cits manā vietā tāpat to neizdarīs un kavēties nevajag," lēmumu neatlikt grāmatas rakstīšanu pamato Andris Grīnbergs.
Par Kaucmindes īpašnieci kļuvusi latviešu arhitekte un būvuzņēmēja Aiva Dreimane Ozolzīle, un Andris Grīnbergs arī piedalās pie pakāpeniskās pils atdzimšanas.
Izdevniecības "Latvijas Mediji" redaktore Linda Kusiņa (no kreisās), grāmatas autors Andris Grīnbergs un Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāre Baiba Rivža grāmatas "Kaucmindes pakavs" atvēršanas pasākumā.
Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalījās arī bijušais lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģers un bijusī Latvijas Ministru prezidente un zemkopības ministre Laimdota Straujuma.
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš (no labās) sveic Andri Grīnbergu.
Kaucmindes mājturības skola faktiski bija elitāra stipro sieviešu kalve, un par to arī autors atgādina grāmatā.
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Foto: Ivars Bušmanis / Latvijas Mediji
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Grāmatu izdevis apgāds "Latvijas Mediji", tās atvēršanas svētki notiek trīs dažādās, autoram svarīgās Latvijas vietās – jau notikuši Latvijas Zinātņu akadēmijā un Kaucmindes pilī, bet piektdien, 31. jūlijā, plkst. 16 notiks Jēkabpils Tautas namā. Grāmata izdota ar Bauskas novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas atbalstu.

Grāmatā autora rakstīšanas manierē apkopots unikāls materiāls par Kaucmindes Mājturības semināru, skolu un institūtu. Zinātājiem vārds "kaucmindietes" ir ļoti ietilpīgs, tas saistās ar izcilu saimnieciskumu, nevainojamu galda kultūru, inteliģentu mājsaimniecības vadīšanu. Līdz pat mūsdienām Kaucmindes vārds ir arī saglabājies kā Latvijas mājturības kultūras zīmols, kas vienlaicīgi apzīmē arī izglītotu, prasmīgu un elegantu, vārdu sakot, latviešu saimnieci.

Kaucmindes fenomens

Leģendārais statuss sakņojas vēsturē. Latviešiem visvairāk tas saistīts ar 20. gadsimta starpkaru periodu 20.–30. gados. Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrība jaundibinātās Latvijas Republikas valdības uzdevumā 1923. gadā Kaucmindes muižā atklāj divas atsevišķas mācību iestādes – mājturības skolu un mājturības semināru –, kas ātri vien iegūst lielu prestižu visā Latvijā.

Taču ir arī pavisam cita Kaucminde – pils, ko vietējie Baltijas vācu aristokrāti Pāleni dažus kilometrus no Bauskas beidza būvēt 1780. gadā. Vēlāk no 1909. līdz 1912. gadam tur notikusi vērienīga muižas centra pārbūve, izveidojot unikālu pakavveida ēku, kāda tā redzama arī šodien. Veidojoties Latvijas brīvvalstij, īpašumu Pāleniem atņēma, Kaucminde nonāca latviešu valdījumā. 1944. gadā "atbrīvotāji" pilī iekārtoja Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, kas vēlāk ieguva sovhoztehnikuma nosaukumu. Grāmatas autors Andris Grīnbergs iezīmē muižas ceļu no Pālenu dzimtas rezidences un uzplaukuma pirmās Latvijas brīvvalsts laikā līdz teju pilnīgam sabrukumam jau šajā gadsimtā un cerībai uz atjaunotni. Īpaši tagad, kad par Kaucmindes īpašnieci kļuvusi latviešu arhitekte un būvuzņēmēja Aiva Dreimane Ozolzīle.

Mūsdienās Kaucmindes vārdam ir arī smeldzīga piegarša, jo pēc valsts un pašvaldības īpašumu deviņdesmito gadu privatizācijas viļņiem šī vieta ilgi stāvēja pamesta, lēnām sāka pārvērsties graustā, simbolizējot vienaldzību par tik nozīmīgu, bet nolaistu kultūras mantojumu. 

Arī par to raksta un atbildes meklē Andris Grīnbergs, vienlaikus pašam piedaloties pakāpeniskās pils atdzimšanas talkās, kopš tā nonākusi jaunās īpašnieces rokās.

Par Kaucmindē saimniekojušajiem cilvēkiem autors piedāvā arī citus interesantus faktus, pieminot dažus spilgtākos Pālenu dzimtas pārstāvjus. Piemēram, pēdējais Kaucmindes muižas īpašnieks bijis grāfs Pauls fon der Pālens, kurš vadījis vērienīgo pārbūvi par pakavveida ēku, 1920. gadā pilnīgi norobežojies no sadarbības ar Latvijas valsti un ārzemēs kā Kurzemes bruņniecības priekšstāvis cīnījies par baronu īpašumu saglabāšanu. Visu vērtīgāko mantu Pāleni no Kaucmindes un Latvijas izveduši jau 1915. un 1919. gadā.

Taču īpašu uzmanību un vietu autors savā grāmatā atvēlējis Kaucmindes periodam, kad izglītojošās jaunās sievietes kļuvušas par zinošas latviešu saimnieces simbolu.

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Par Kaucmindes īpašnieci kļuvusi latviešu arhitekte un būvuzņēmēja Aiva Dreimane Ozolzīle, un Andris Grīnbergs arī piedalās pie pakāpeniskās pils atdzimšanas.
Par Kaucmindes īpašnieci kļuvusi latviešu arhitekte un būvuzņēmēja Aiva Dreimane Ozolzīle, un Andris Grīnbergs arī piedalās pie pakāpeniskās pils atdzimšanas.
Foto: Ivars Bušmanis / Latvijas Mediji

Ja gribam būt saimnieki savā zemē

Kaucmindes mājturības skola faktiski bija elitāra stipro sieviešu kalve, kas Latvijai tik ļoti nepieciešama, un ne tikai pirmajos gados pēc brīvvalsts dibināšanas. Meitenēm tur mācīja ne tikai vienkārši gatavot ēst, klāt godu galdus vai šūdināt dvieļus, Kaucmindē viņas apguva vairāk nekā 30 priekšmetus, tostarp uzturzinātni, ķīmiju, grāmatvedību, dārzkopību, etiķeti, bērnu aprūpi, arī higiēnu, amatniecību, sporta nodarbības, dziedāšanu, mūzikas teoriju, mākslas vēsturi, vācu un krievu valodu, jā, arī nacionālo ideoloģiju un daudz ko citu! Šķiet neaptverami, par daudz! Taču autors arī atgādina virsuzdevumu, kas skolas organizētājai, Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrībai, bija jāizdara – sagatavot jaunajai valstij atbilstošas mājturības skolotājas un praktiskā darba instruktores.

Grāmatā paustās atziņas un cilvēku liecības liecina, ka toreiz tas tiešām bija izdevies. Kaut vai tikai kaucmindiešu recepšu mantojums sekmīgi vijās cauri padomju gadiem šepat Latvijā, bet latviskās tradīcijas ārvalstu trimdā – visur, kur pašas absolventes vai viņu mācekles bija nokļuvušas.

Runājot par nacionālo pašapziņu, kaucmindiešu vērtību skala skaļā balsī un katru dienu būtu jāatkārto tieši tagad. Jo tas ir kauns, ka arvien vairāk ikdienā dzirdam – latviešu bērni savā starpā demonstratīvi sarunājas angliski. "Veči, varbūt Kaucminde ir pēdējais glābiņš! Kaucmindē, lai gan latviešu zeltenes ik pa laikam brauca uz Vāciju, Norvēģiju, Dāniju, Igauniju un Lietuvu jaunu pieredzi smelties, nekad nebija nekādu problēmu ar latviešu valodu: cik tā jāmācās, vai vispār jāmācās, kāda tās loma, kad visapkārt zemes ar svešām mēlēm? Bet tagad jau bērnu smilšukastē angļu vārdi kā smilšu graudiņi lido pa gaisu! Labi, ka bērnībā apgūst valodas – dzirdu balsis. … Bet latviešu bērni vairs neprot latviski izteikties! Vai varam droši teikt, ka pēc divdesmit gadiem mums vēl būs latviešu saimnieces?" trauksmi ceļ un savu attieksmi grāmatā "Kaucmindes pakavs" pauž Andris Grīnbergs.

Grāmatā viņam piebalso arī rakstnieks Ēriks Hānbergs, kura mamma labu dzīves pamatu guvusi no Kaucmindes mājturības kursiem. 

"No Kaucmindes nāk visa mana uzvedība pie galda. Mājās, viesībās, svētkos. Arī uz ielas un citur – kā sasveicināties, kā izturēties. Un kur vēl tas, kā ģērbties! Kopumā galu galā – kā dzīvot! To taču visu Kaucmindē mācīja, un kaucmindietes tālāk mācīja. 

Mēs pat neapjaušam, cik daudz laba toreiz bija Kaucmindē un visā Latvijā, cik daudz esam pārņēmuši, bet reizē arī – cik daudz zaudējuši."

Bez visām citām nejēdzībām Ērikam Hānbergam šodien esot grūti arī noskatīties, kas ēdienreizēs notiekot pie galda. "Tā pieplakšana ar elkoņiem, mute tik tuvu šķīvim, tūliņ strēbs kā… Nepieklājība sasniegusi augstāko pakāpi, uzvedības degradācija ir milzīga." To visu varot mainīt tikai tāda izglītošanās kā savulaik Kaucmindē.

"Kādēļ es?"

"Manas iepriekšējās grāmatas "Pils uz augšu krīt" atvēršana notika apmēram pirms gada, un tad nodomāju – nu gan kādu laiku būtu jāatpūšas. Jo man taču ir jau 86 gadi! Bet – Kaucmindes jaunā saimniece Aiva aktīvi darbojas, rīko sakopšanas talkas un dažādus pasākumus, par to liela cilvēku interese un atsaucība. Arī man ar viņu ir lieliska sadarbība un vēlāk izrādījās – apbrīnojamas sakritības. Nu kā gan varēju atpūsties no pētīšanas un rakstīšanas? Kamēr varu, tikmēr daru – tā ir arī mana dzīves devīze!" par "Kaucmindes pakava" ieceri stāsta joprojām zaļoksnais Andris Grīnbergs.

Iepriekšējā viņa grāmata bija par Cesvaines pili. Protams, autora stilā un ar personīgu motīvu, jo tur mācījies viņam ļoti tuvs radinieks. Arī ar Kaucmindi viņam tādi esot, turklāt vairāki, spilgti un dziļi.

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Ieteiktie raksti

Lai gan Andri visi pazīst kā jēkabpilieti, viņš dzimis Ugālē, audzis Zlēkās, tātad Kurzemē. Otrs vecākais no sešiem bērniem. Pats saka – faktiski pirmais, jo bijis spēcīgāks par vecāko brāli, tādēļ apmācīts un darījis pilnīgi visu, kas vīra cilvēkam lauku sētā jādara. Izrādās, ka viņa tēvs savulaik studiju gados Latvijas Universitātē klausījies arī Kaucmindes direktores lekcijas par mājturību un saimniekošanu. Tā jau no mazotnes viņš sajutis kaucmindiešu tvēriena pamatīgumu un arī pedantiskumu – viss uzdotais bijis jāizdara bez atlaidēm!

Skološanās laiks viņam sakritis ar pēckara gadiem. Pats saka, ka gājis divās skolās uzreiz – oficiālajā pamatskolā un mājas bēniņos, kur lasījis tēva noslēpto Latvijas laika periodiku. Žurnālos "Atpūta" un "Zeltene" diezgan bieži un daudz bijis rakstīts arī par Kaucmindi. Kad vēlāk pusaudža un jaunības gados tur viesojies, viņam jau bijušas vērā ņemamas priekšzināšanas, varējis salīdzināt un uzzināt ko jaunu.

Dažāda veida saistība un sakritības ar Kaucmindi Andrim esot turpinājušās arī turpmākajā dzīvē. Savā ziņā par kaucmindiešu stingrās audzināšanas "upuri" labā nozīmē viņš uzskata arī sevi, jo no bērna kājas zina lauku darbu vērtību, bet kājām un rokām ieguvis krampi, kas labu veselību palīdz nosargāt arī lielos gados. Jo viņš ir audzināts arī labi uzvesties – lai gan kā talantīgs radošo profesiju pārstāvis ļoti labi pazīst Rīgas bohēmu, Andris Grīnbergs nekad nav dzēris un pīpējis.

Taču laikam jau vispārsteidzošākā sakritība ar Kaucmindes pili jau tagadējos laikos viņam notikusi saistībā ar jauno tās īpašnieci Aivu Dreimani-Ozolzīli. Viņa ir arī pasniedzēja Rīgas Būvniecības koledžā, kur direktors ir Andra dēls Normunds. Bet tas noskaidrojies jau krietni vēlāk pēc pirmās satikšanās un oficiālās iepazīšanās.

"Es sapratu, ka neviens cits manā vietā tāpat to neizdarīs un kavēties nevajag. Lai arī šis laikmets ir raksturīgs ar mūžīgo steigu, es tomēr jutu pienākumu apstāties, pieredzēto un uzzināto apdomāt un tajā dalīties. Ceru, ka noderēs," lēmumu neatlikt grāmatas rakstīšanu un pirms gada ķerties pie darba pamato Andris.

Izdevniecības "Latvijas Mediji" redaktore Linda Kusiņa (no kreisās), grāmatas autors Andris Grīnbergs un Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāre Baiba Rivža grāmatas "Kaucmindes pakavs" atvēršanas pasākumā.
Izdevniecības "Latvijas Mediji" redaktore Linda Kusiņa (no kreisās), grāmatas autors Andris Grīnbergs un Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāre Baiba Rivža grāmatas "Kaucmindes pakavs" atvēršanas pasākumā.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Cilvēciski un simboliski

Ka publicistam un rakstniekam tas ir bijis ļoti pareizs lēmums, pārliecināties varēs ikviens, kura rokās "Kaucmindes pakavs" nonāks. Ja vien mūs vēl saista izzinoša lasāmviela tekošā un raitā latviešu valodā, jo teikumus šajā grāmatā veido autors arī ar dzejnieka dzirksti, smeldzīgus faktus vietām pasniedzot ar smalku ironiju. Piemēram, iezīmējot faktiski visai nācijai apkaunojošo Kaucmindes pērles novešanas procesu līdz graustam tieši atjaunotās Latvijas brīvvalsts laikā, autors raksta: "Var jautāt vēl un vēl, līdz balss aizsmok, bet pils turpina brukt, zvaigznes pa jumta caurumiem ieskatās, lūko, kas atkal izrauts un noplēsts, un sabrucis un kādi trīsstāvīgi vārdi uz sienām saradušies."

Tas tagad novērsts. Kaucmindei paveicies. Bet kas notiek ar citām pagātnes monumentālajām ēkām? Grāmatas atvēršanā pagājušajā nedēļā piedalījās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš, uzsverot, ka viņš pasākumā saredzot simbolisku līdzību. Proti, neesot izslēgts, ka arī LZA namam Rīgas centrā būšot jāiziet Kaucmindes pils rūgtā pieredze – nepietiekamā ēkas uzturēšanas finansējuma dēļ vispirms jākļūst par graustu, lai piedzīvotu atdzimšanu un atjaunošanos.

Lai kopumā cerīgais stāsts par kultūras vērtību saglabāšanu tomēr nebūtu jābeidz uz bēdīgas nots, nobeiguma vietā dažas atziņas pēc grāmatas atvēršanas pasākumiem LZA un arī pašā Kaucmindes pilī. "Informācija par Kaucmindes Mājturības skolu un tās cilvēkiem, likteņiem un pašas pils peripetijām ir cilvēcīgi silta un bagāta. Tā ir sociālā vēsture, sabiedrības atmiņu un sapņu vēsture, kas norisinājusies pilī un ap to. Vēlu grāmatai ieinteresētus lasītājus," vērtē mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis. Savukārt Kaucmindes pils īpašniece domā, ka grāmata ir nozīmīgs garadarbs, vērtīga pakava nagla, kas noteikti palīdzēs pils atdzimšanā.

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Kaucmindes mājturības skola faktiski bija elitāra stipro sieviešu kalve, un par to arī autors atgādina grāmatā.
Kaucmindes mājturības skola faktiski bija elitāra stipro sieviešu kalve, un par to arī autors atgādina grāmatā.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

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