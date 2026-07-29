Pēc traģiskās pedagoga Normunda Vamža bojāejas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) kolektīvs, audzēkņi, absolventi un citi viņa paziņas 28. jūlija vakarā pulcējās skolas pagalmā, lai godinātu viņa piemiņu, informē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā.
Piemiņas brīdī no baltām svecītēm tika izveidota sirds, kas simbolizēja sirsnību, ar kuru Normunds Vamzis paliks līdzcilvēku atmiņās.
"Tā viņš mums asociējas — ar sirsnību. Tas ir mūsu sirsnības brīdis viņam," sacīja kolēģe Dace Rozenbaha.
Klātesošie atcerējās Vamzi kā smaidīgu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un uzticamu cilvēku, kurš vienmēr rūpējies par saviem audzēkņiem, atradis laiku uzklausīt, palīdzēt vai ar joku grūtā brīdī likt pasmaidīt.
Skola norāda, ka Vamzis nebija tikai pedagogs un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītājs. Daudziem viņš bijis padomdevējs, draugs un cilvēks, kura klātbūtne radījusi drošības un piederības sajūtu. LMMDV uzsver, ka skola bija nozīmīga viņa dzīves daļa, savukārt pats Vamzis — neatņemama skolas saimes daļa.
Skolas telpās izveidots arī piemiņas stūrītis ar Normunda fotogrāfiju, kur ikviens var klusumā atvadīties un kavēties kopīgās atmiņās.
LMMDV pateikusies visiem, kuri piedalījās piemiņas brīdī, norādot, ka Vamža ieguldījums, sirsnība un rūpes par audzēkņiem turpinās dzīvot cilvēkos, kurus viņš mācījis, atbalstījis un iedvesmojis.
Atvadīšanās no Normunda Vamža notiks 1. augustā plkst. 12 Rucavas kapos.
Kā vēstīts, 26. jūlijā Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja Valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3.daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti Iekšējās drošības birojam izmeklēšanas veikšanai.
Šeršņova informē, ka par aizturētais ir Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Vīrietis dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Vēstīts arī, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā patlaban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekules pilsētas svētku laikā tika aizturēts aizdomās par kāda pedagoga piekaušanu līdz nāvei, apliecina tiesas priekšsēdētāja palīdze Velga Lūka.
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