Valsts mežu apsaimniekotājs AS "Latvijas valsts meži" (LVM) dividendēs par 2025. gadā gūto peļņu valstij maksās 186,1 miljonu eiro, atklāj LVM padomes loceklis Jānis Teteris.
Kopējās LVM iemaksas valsts un pašvaldību budžetos pērn ir 262 miljoni eiro, kas ir lielākais visā uzņēmuma darbības laikā. Īpašnieks – valsts – no valstij piederošo mežu apsaimniekošanas saņems 233 miljonus eiro, neskaitot pērn samaksātos 16,7 miljonus eiro valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksās un gandrīz 8,5 miljonus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī, kā arī nekustamā īpašuma un dabas resursu nodokļos samaksātos četrus miljonus eiro.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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