Atzīmējot Rīgas 825. jubileju, Rātslaukumā un Doma laukumā atklātas trīs izstādes — "Rīgas stāsti. Rīgas rātei 800", "Rīgas skatu kartotēka" un "Vēro seno Rīgu", kas aicina iepazīt Rīgas vēsturi, lasot, klausoties un skatoties autentiskus vēstures avotus. Izstādes būs apskatāmas līdz augusta beigām, informē Rīgas domē.
Rātslaukumā skatāma izstāde "Rīgas stāsti. Rīgas rātei 800", kas veltīta Rīgas pilsētas pašpārvaldes 800 gadu jubilejai. Tā iepazīstina ar UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajiem Rīgas rātes protokoliem, 1603—1889, — vienu no nozīmīgākajiem Latvijas dokumentārā mantojuma avotiem.
Izstādes stendos uz desmit vēsturiskajām Rīgas, tās apkārtnes, Latvijas un Eiropas kartēm izvietoti desmitiem stāstu latviešu un angļu valodā no rātes protokolu grāmatām, ļaujot iepazīt Rīgu kā rosīgu Baltijas un Eiropas metropoli un uzzināt par rīdzinieku ikdienu, konfliktiem, svētkiem un pārsteidzošiem atgadījumiem. Noskenējot QR kodus, iespējams noklausīties arī stāstu audioierakstus, kurus ierunājuši Gundars Āboliņš un Gusts Kikusts.
Doma laukumā, atzīmējot Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļa vietnes "redzidzirdilatviju.lv" desmitgadi, būs skatāma interaktīva vides izstāde "Rīgas skatu kartotēka". Tās centrā izvietots kartotēkas skapis ar sešām tematiskām atvilktnēm, kurās glabājas kartītes ar vēsturiskām fotogrāfijām, kartēm un zīmējumiem, atklājot 58 Rīgas apkaimju stāstus.
Katra atvilktne veltīta kādai Rīgas pilsētas daļai — Rīgas centram, Kurzemes rajonam, Latgales priekšpilsētai, Vidzemes priekšpilsētai, Zemgales priekšpilsētai un Ziemeļu rajonam, atklājot stāstus par ielām un ēkām, ostas dzīvi, rūpniecību, sabiedriskajiem notikumiem un rīdzinieku ikdienu. Tādējādi apmeklētājs pats var kļūt par pētnieku, kurš soli pa solim atklāj savas pilsētas vēsturi.
Savukārt stilizētā vēsturiskā televizorā izstādes "Vēro seno Rīgu" ietvaros būs skatāmi trīs videostāsti no kinohronikām un filmām, kas ļauj ieraudzīt Rīgas parkus, Mākslas dienu norises, pilsētas ikdienu un svētkus dažādos laikmetos.
Visas trīs izstādes aicina doties ceļojumā cauri Rīgas vēsturei, kas joprojām dzīvo arhīvu liecībās — dokumentos, fotogrāfijās, kartēs un kinohronikās, ļaujot pagātnei atkal sastapties ar mūsdienu skatītāju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu