Eiropas Centrālā banka (ECB) publiskojusi 10 atlasītos nākamā izlaiduma eiro banknošu dizaina priekšlikumus.
Sākta arī sabiedrības tiešsaistes aptauja, aicinot līdz 21. septembrim cilvēkus visā Eiropā izteikt viedokli. Šī ir pirmā reize, kad lemšanā par eiro banknošu dizainu aktīvi var iesaistīties arī Latvijas iedzīvotāji.
Dizaina priekšlikumi atlasīti Eiropas Savienības mēroga dizaina konkursā. Tajā pieteikušies vairāk nekā 1200 grafisko dizaineru, no kuriem 25 tika aicināti izstrādāt dizaina priekšlikumus vienai vai abām tēmām. Pēc tam žūrija atlasīja 10 dizaina priekšlikumus. Šo dizaina priekšlikumu pamatā ir divas dažādas tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni" – un attiecīgie izraudzītie motīvi, kas tās ilustrē. Piemēram, "Eiropas kultūrā" uz 5 eiro banknotes varianta attēlota Marija Kallasa un ielu mākslinieki, uz 10 eiro – Ludvigs van Bēthovens un bērnu dziesmu svētki, 20 eiro – Marija Kirī, 50 eiro – Migels de Servantess Saavedra, 100 eiro – Leonardo da Vinči, 200 eiro – Berta fon Zutnere. Savukārt tematā "Upes un putni" uz 5 eiro banknotes varianta attēlots kalnu avots un klinšložņa, uz 10 eiro – ūdenskritums un zivju dzenītis, 20 eiro – upes ieleja un bišu dzeņu kolonija, 50 eiro – upes līkloči un baltais stārķis, 100 eiro – upes grīva un avozeta, 200 eiro – jūras ainava un sulla. Izraudzīto dizaina priekšlikumu vizuālos materiālus var aplūkot īpašā ECB interneta vietnes sadaļā.Paredzēts, ka jaunā izlaiduma banknotes laidīs apgrozībā nākamajos gados. Iepriekšējā izlaiduma eiro banknotes saglabās vērtību un joprojām būs apgrozībā vienlaikus ar jaunā izlaiduma banknotēm.
"Latvijas Avīzes" karikatūristam Gatim Šļūkam ir sava versija par piedāvāto 50 eiro banknotes dizainu...
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