Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Valsts policijas (VP) priekšnieku Armandu Ruku. Ceturtdien intervijā "TV3" ministrs izteicās, ka, sākot pārbaudi, tiks vērtēts, "kas un kā ticis organizēts". "Nav pieņemama situācija, ka ar dažu dienu starpību šādi gadījumi ir atkārtoti," sacīja Dombrava. 

Intervijā Latvijas Radio trešdien iekšlietu ministrs stāstīja, ka prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Kā mediji ziņojuši, pēc traģēdijas Priekulē, kur kāds piedzēries policists ārpus darba laika zaļumballē nosita vīrieti, policijas Dienvidkurzemes iecirkņa vadībai pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm Dombrava secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības, piemēram, ka policijas darbiniekiem, kas ikdienā nēsā ieroci un braukā ar dienesta auto, katru rītu jāveic alkohola testi. Politiķis atkārtoti atzīmēja, ka, pat neskatoties uz pašu traģēdiju Priekulē, policistam atrasties publiskā vietā vairāk nekā divu promiļu reibumā jebkuros apstākļos ir nepieļaujami.

Ceturtdien medijus sasniedza ziņa, ka Valsts policija Aizkrauklē trešdienas vakarā aizturējusi policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks aģentūrai LETA stāstījis, ka trešdien vakarā Sērenē saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu, kurā kāda automašīna ietriekusies šķērslī. Pēc negadījuma spēkrata vadītāja pametusi notikuma vietu. Valsts policija vēsta, ka pēc meklēšanas policija atradusi automašīnas vadītāju – 1976. gadā dzimušu policijas darbinieci. Viņa bija slēpusies savā privātīpašumā, kur uzreiz tika veikta arī alkohola koncentrācijas pārbaude. Atklājās, ka

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