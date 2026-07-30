Amerikāņu repera "Pitbull" Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Viņš sacīja, ka šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma par tā atcelšanu izplatīšanas. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik vien ātri iespējams.
Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram, par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Pasākuma rīkotāju pārstāvis televīzijai pavēstīja, ka aizvadītajā diennaktī ir droši demontēta visa mākslinieka tehnika, lai netraucēti varētu notikt nākamais "Pitbull" koncerts Lietuvā. "Tas bija ļoti liels darbs, jo tā veikšanai tika piesaistīti ļoti daudz dažādu tehnisko resursu, kas dara darbu, gan arī eksperti, kas sniedza savus rīkojumus, kā šajā situācijā pareizi rīkoties," skaidroja Majors.
Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā "Pitbull" koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu.
Lūgts precizēt, vai "Pitbull" koncertam Lietuvā bija plānots izmantot to pašu skatuvi, kuru Rīgā, Majors skaidroja, ka viss šovam nepieciešamais aprīkojums sastāv no vairākām daļām — gan skatuves, gan mākslinieka komandas līdzi vestā skaņu, gaismu un video aprīkojuma, un dažādos koncertos uzstādījumi mēdz būt atšķirīgi. "Šinī gadījumā lielākā daļa tehnikas patiesībā bija mākslinieka tehnika," sacīja Majors.
Tomēr pašu skatuvi, par kuras drošumu radās bažas, Mežaparka gadījumā nodrošinājusi Latvijas kompānija.
Tās nosaukumu Majors neatklāja, vien norādīja, ka Latvijā ir ļoti liela kompānija, kura gadiem ilgi nodrošina skatuves augstākā līmeņa mākslinieku koncertiem.
Majors vairākkārt uzsvēra, ka koncerta rīkotāji pieņēma profesionālu un atbildīgu lēmumu, ievērojot ļoti stingras starptautiskas regulas, lai viss būtu maksimāli droši, līdz ar to notikušajam nevajadzētu iedragāt rīkotāju reputāciju un turpmākas sadarbības iespējas ar pasaules līmeņa māksliniekiem. Vienlaikus viņš atzina, ka lēmums bija dārgs un ļoti smags.
Iespējams, ka, neraugoties uz koncerta atcelšanu, tā rīkotājiem tomēr būs jāsamaksā honorārs māksliniekam, jo notikušais acīmredzot nebija viņa vaina, skaidroja Majors. Detaļās gan viņš neieslīga, skaidrojot, ka pagaidām vēl ir grūti pateikt, kurš par ko bija atbildīgs, līdz ar to nevar arī izsecināt, kuram par ko jāmaksā. Skaidrs gan esot tikai tas, ka biļešu pircējus tas viss neskar, jo viņi iztērēto naudu varēšot saņemt atpakaļ. Atliekot vien gaidīt precīzāku informāciju par naudas atmaksas kārtību, kas sekošot tuvākajās dienās.
Vaicāts, vai koncerts bija apdrošināts, Majors atbildēja apstiprinoši, taču piebilda, ka tajā visā ir daudz svarīgu nianšu, piemēram, attiecībā uz apdrošināto risku segumu. Līdz ar to viņš pagaidām vēl nevarēja skaidri atbildēt, kam galu galā nāksies segt neparedzēto skādi.
Koncerta rīkotāju pārstāvis gan piebilda, ka viņa pārstāvētā kompānija pasākumu organizēja sadarbībā ar ārzemju partneriem un neviens no iesaistītajiem šajā biznesā nav pirmo dienu, līdz ar to neesot bažu, ka situācija tiks atrisināta bez paliekošām smagām sekām.
Kā ziņots, otrdienas vakarā tika paziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts tiek atcelts.
Pēc koncerta organizatoru sākotnēji skaidrotā,
atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".
"Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," bija teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori solīja, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs skaidroja, ka patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto koncertu.
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