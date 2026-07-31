Aizvadītajā naktī tūkstošiem nelegālo imigrantu turpināja no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, pavēstīja varasiestādes.
Pēdējo 24 laikā Seutā, pilsētā ar 80 000 iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 60 000 nelegālo imigrantu, pavēstīja Seutas prezidents Huans Hesuss Vivass.
Robežas šķērsošanas gaitā dzīvību zaudējuši 34 imigranti.
No Marokas Seutā robežpārkāpēji mēģinājuši nokļūs gan peldus, gan laužoties cauri robežas žogam.
Spānijas Iekšlietu ministrija piektdien paziņoja, ka jau pēc tam, kad Seutā no Marokas pēdējās dienās masveidā bija ieradušies nelegālie imigranti, atpakaļ Marokā atgriezušies 25 000 imigrantu.
"Izceļošana no Seutas uz Maroku 31. jūlija rītā līdz plkst. 13 - 25 000. Izceļošana no Seutas notiek ar ātrumu 150 cilvēki minūtē,"
norādīja ministrija.
Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņojusi, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju.
Madride ir nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā.
Piektdien Seutā ieradās Spānijas premjerministrs Pedro Sančess un iekšlietu ministrs Fernando Grande-Marlaska.
Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu imigrācijas jomā, piektdien sacīja Spānijas premjerministrs.
Šā mēneša sākumā Spānijas Augstākā tiesa nolēma, ka noteikums par nelegāli robežu šķērsojušo imigrantu tūlītēju atgriešanu neattiecas uz tiem, kas ierodas pa jūru.
"No mūsu sarunām ar Marokas varasiestādēm izriet, ka cilvēku tirdzniecības mafija Augstākās tiesas lēmumu interpretēja sev izdevīgā veidā," sacīja Sančess. Šī interpretācija "pēdējās stundās izplatījās kā ugunsgrēks".
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena piektdien notiekošo Seutā raksturoja kā nepieņemamu.
"Mēs nevaram atļaut, ka kāds ierodas mūsu [Eiropas] Savienībā (ES), neievērojot mūsu noteikumus," Leiena pauda sociālajos tīklos. "Bīstamajai robežšķērsošanai ir nekavējoties jābeidzas. Kontrabandas tīkli ir jālikvidē. Un [migrantu] atgriešanai ir jānotiek ātri, kā to paredz mūsu noteikumi."
Itālija ceturtdien aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā.
Piektdien šai nostājai pievienojās Somija un Dānija.
"Spānija ir cietusi pilnīgu neveiksmi centienos aizsargāt Šengenas zonas ārējo robežu no nelikumīgas ieceļošanas. Šāda situācija nedrīkst turpināties," platformā "X" pauda Somijas iekšlietu ministre Māri Rantanena.
"Valstis, kas nepilda savus pienākumus ārējās robežas aizsardzībā, nevar būt Šengenas zonas dalībvalstis," uzsvēra ministre.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena paziņoja, ka ES būtu jāapsver iespēja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā.
"Pats par sevi saprotams, ka ES nekavējoties jāveic visi nepieciešamie pasākumi un jāapsver visas iespējas, tostarp Šengenas sadarbības apturēšana. Nekontrolēta imigrācija rada draudus Eiropai un Dānijai," pavēstīja Frederiksena.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs piektdien pauda, ka "atzinīgi vērtē Spānijas nodomu neļaut nelegālajiem migrantiem nokļūt Eiropas kontinentā", un piebilda, ka "mēs sagaidām, ka Maroka nekavējoties uzņems atpakaļ nelegālos migrantus".
Spānijas Ziemeļāfrikas piekrastes anklāvi - Seuta un Melilja - veido vienīgo Āfrikas zemes robežu ar Eiropas Savienību, kas ir ilgots galamērķis daudziem afrikāņiem, kas tur cenšas nokļūt, laužoties cauri robežžogam vai peldot gar krastu.
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