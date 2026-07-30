Ir noslēdzies oriģinālliteratūras manuskriptu konkurss "Vakara romāns 2027", un šajā gadā godam nopelnīta gan pirmā, otrā un trešā vieta, gan arī piešķirta debijas balva.
Žūrijā šogad darbojās rakstnieki Rolanda Bula un Aivars Eipurs, sērijas "Vakara romāns" redaktore Linda Kusiņa-Šulce un izdevniecības "Latvijas Mediji" oriģinālliteratūras redaktore Kristīne Ilziņa.
Iesūtīto romānu tematiskais loks sniedzas no šodienas sadzīves romāna līdz pagājušā gadsimta nogales dēku stāstam, no zinātniskās fantastikas līdz ceļojumu romānam. Patiesībā katru gadu konkursā iezīmējas tēmu loks, kurš šķitis aktuāls vairākiem – vismaz diviem, reizēm pat trim un četriem manuskriptu autoriem. Arī šogad iezīmējās vairākas šādas tēmas. Pirmkārt, ļoti pamanāms ir tas, ka autori vairs nebaidās aprakstīt gados vecākus cilvēkus, turklāt galīgi ne kā mūžu nodzīvojušus kraķus, kuri tikai skaita dienas līdz aiziešanai citā saulē. Pensijas vecuma cilvēki gan mīl, gan nodarbojas ar seksu, viņiem ir būtiski nezaudēt saskari ar ārpasauli. Iezīmējas arī sāpīgā vecumdienu problemātika – smagas slimības, demence, atsvešināšanās vienam no otra –, taču tā ir aprakstīta cilvēciski iejūtīgā, reālistiskā toņkārtā.
Otrā kopīgā tēma – vecāku attiecības ar pieaugušajiem bērniem, īpaši mātēm un meitām. Te nu jūtu gamma visplašākā – no piesardzīgas līdzāspastāvēšanas un rāmas sirsnības līdz pilnīgai noliegšanai un atsvešināšanās sāpēm.
Arī trešā tēma, kas ievijas vairākos romānos, saistīta ar ģimeni. Kad satiekas divi jauni cilvēki un pamazām izzina viens otru, reizēm gadās pavisam neparedzēti atklājumi. Un var izrādīties, ka viņi ir – tiesa, tikai formāli, nekāda incesta – brālis un māsa. Proti, vecāki sastapušies pirms daudziem gadiem, nav palikuši kopā, viens par otra dzīvi neko nezina, bet vēlākās vai paralēlās attiecības nākušas komplektā ar pūra bērniem.
Caurviju motīvs daudzu konkursa gadu garumā – latviešiem patīk ceļot, no pašu valsts kūrortiem līdz pat Ēģiptes piramīdām, un uz ceļojumu fona var risināties visdažādākās kaislības.
Katru gadu žūrijai ir arī kāds pārsteigums. Rolanda Bula: "Šogad pārsteigums man kā lasītājai un arī žūrijas loceklei bija romantiskais romāns. Līdz šim vienmēr, lolojot un lobējot savu detektīvžanru, esmu teikusi, ka tajā ir iespējams viss – vēsturiskais, fantāzijas un asa sižeta romāns.
Bet šogad, lasot iesūtītos romānus, jau tā krietni ielasījusies konstatēju, ka arī romantiskajā romānā iespējams viss. Teorētiski es to, protams, zināju, bet tagad izbaudīju to arī praktiski.
Bija gan laba valoda, gan interesants sižets, un pēkšņi kā lasītāja sapratu, ka vairākos romantiskajos romānos ir arī sociālās tēmas, saistoši atklāta sievietes pasaule. Un vēl – mēs jau lasot nezinām, kas ir autors, reizēm to var nojaust pēc stila, un ir ļoti interesanti minēt, bet paši labākie šoreiz nebija uzminami, un tas bija ļoti patīkami."
Kristīne Ilziņa: "Es biju "Vakara romānus" lasījusi grāmatās, bet vērtēju pirmo gadu. Jau lasot ļoti interesanta arī man šķita spēle "atmini autoru", bet, tieši kā teica Rolanda, visjaukākais arī man šķiet tas, ka pirmās vietas ieguvušie autori bija tik veikli savās izpausmēs, tik brīnišķīgi savā radošumā un rakstīja tik lieliskus un aizraujošus darbus, ka par vietām pirmkārt nebija nekādu domstarpību, kas ir ļoti labs kvalitātes rādītājs. Un vēl man ļoti patika, cik sirsnīgi autori spēj būt pret saviem varoņiem. Mēs reizēm gribam, lai autors ļoti skaidri parāda, kuri stāstā ir labie un kuri sliktie, bet dzīvē jau tā nemēdz būt. Godalgotie autori mīl gan savus pirmā plāna varoņus, gan – iespējams, vēl vairāk – otrā un trešā plāna varoņus, kuri uznāk, nospēlē savu lomiņu un aiziet atpūsties. Domāju, ka lasītājiem nākamajā gadā izdosies piedzīvot tiešām izcilas grāmatas."
Aivars Eipurs: "Šogad pārsteidza žūrijas vienprātība par pirmajām vietām, jo citugad mums ir nācies svērt un mērīt vairāk."
Oriģinālliteratūras manuskriptu konkursa "Vakara romāns 2027" laureāti
- 1. vieta – Lelde Jauja, romāns "Amatierdzīve"
- 2. vieta – Māra Jakubovska, romāns "Kāzu, bēru loterija"
- 3. vieta – Ričards Plūcis, romāns "Vecās sievas burvestības"
- Debijas balva – Inese Poriņa, romāns "Atlasa pilnmēness"
Par izdošanai piemērotiem žūrija atzina vēl vairākus manuskriptus, ar kuru autoriem sazināsimies individuāli.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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