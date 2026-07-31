Nedēļas laikā noticis jau otrs noziedzīgs nodarījums, par kura izdarīšanu aizturēts policists. Aizkraukles novada Sērenes pagastā vairāk trīs promiļu reibumā šķērslī iebraukusi policiste pametusi transportlīdzekli un notikuma vietu. Viņa aizturēta, sākts kriminālprocess. 360 Ziņas skaidro – vai tas norāda uz sistēmiskām problēmām Valsts policijā.
Aizkraukles novadā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu ar nedēļas nogalē Priekulē notikušo traģēdiju to vieno tas, ka abus likumpārkāpumus policisti veikuši alkohola reibumā un ārpus darba laika. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks noraida pieņēmumus, ka tā policistu vidū būtu sistēmiska parādība: “Gada laikā mēs konstatējam, saucam pie atbildības ap trīs tūkstošiem autovadītāju, kas sēžas alkohola reibumā pie transportlīdzekļa stūres. Un pagājušā gadā ārpus dienesta laika pie stūres alkohola reibumā bija sēdušās trīs Valsts policijas amatpersonas. Visas ir atvaļinātas.”
Pēc Priekules traģēdijas valsts policijā uzsāktas obligātas ikrīta alkohola pārbaudes. Līdz šim tās tika veiktas izlases kārtā un gadījumos, kad bijušas kādas indikācijas. Policijas priekšnieks norāda – tas nenovērsīs alkohola lietošanas risku no darba brīvajā laikā: “Es saprotu, ka cilvēki sagaida no mums izcilu dienestu, izcilu uzvedību ārpus dienesta. Vai ir instrumenti ārpus dienesta laika sekot policistiem, noklausīties, pārbaudīt viņus dzīves vietās – tas taču nav normāli, tas nav iespējams.”
Disciplīna policijas rindās esot uzlabojusies, apgalvo policijas priekšnieks. Pēdējo piecu gadu laikā uzsākto disciplinārpārkāpumu skaits samazinājies par trešdaļu. Arī bijušais Valsts policijas priekšnieks Artis Velšs uzskata, ka šie divi likumpārkāpumi ir ārkārtas notikumi, nevis sistēmiska parādība. Viņš izpētījis, ka statistika nepierāda īpašu policistu noziedzības pieaugumu.
Tomēr iekšlietu ministram Jānim Dombravam radušās aizdomas par sistēmiskām problēmām policijas darbā, tāpēc viņš rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Ministra viedokli 360 Ziņām neizdevās noskaidrot, bet Armands Ruks par to saka: “Manā ieskatā šī dienesta pārbaude ir, protams, tiesisks solis, vienlaikus, ja man jautā, ko es varētu par vakardienas gadījumu izdarīt labāk un arī ilgtermiņā, man atbildes līdz galam nav.”
Artis Velšs vēstulē 360 ziņām raksta: “Vairāk izskatās pēc paša ministra politiskas rosīšanās, izmantojot tos instrumentus, kas ir viņa kā ministra rokās, lai zināmā mērā parādītu sabiedrībai savu aktivitāti. Jo, kā jau minēju - ja grib izzināt un noskaidrot, kas un kā ar šiem procesiem notiek Valsts policijā, tad to var darīt arī bez dienesta pārbaudes.”
Komunikācijas speciāliste un ilggadēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava iekšlietu ministra Dombravas rīcību dēvē par savas varas pozīcijas demonstrēšanu: “Es teiktu, ka šobrīd tas ir ministrs, ministra rīcība ir tā, kas visvairāk grauj sabiedrības uzticēšanos policijai, diemžēl. Savukārt sabiedrības uzticēšanās policijai ir ārkārtīgi svarīgs faktors ne tikai sabiedrības drošības kontekstā, bet arī ģeopolitiskā kontekstā. Man ir ļoti skumji to vērot. Tā ir mazliet nenopietna spēlēšanās ar ļoti nopietnām lietām.”
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks sola nepieļaut politisku spiedienu uz policijas darbu: “Es šobrīd nemaz negrasos izjust kaut kādu politisko spiedienu, es esmu imūns pret to, tāpēc, ka man likums to nosaka.”
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