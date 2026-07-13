Starptautiskā mežu sertifikācijas organizācija "Forest Stewardship Council" (FSC) ir paziņojusi par preču zīmes "Forests For All Forever" (FFAF, latviski "Mežs visiem vienmēr") izņemšanu no apgrozības.
FFAF ir atpazīstams zaļais sauklis, ko līdz šim izmantoja uz iepakojuma, mārketinga materiālos un digitālajā komunikācijā. Lēmums pieņemts tāpēc, ka septembrī stājusies spēkā direktīva, ar kuru novērš nepamatotus un neskaidrus vides paziņojumus, vēsta FSC pārstāve Latvijā Agnese Pidrika. Šīs izmaiņas neskar pašu zīmi FSC un sertifikācijas sistēmu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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