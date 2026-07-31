SM: "airBaltic" biznesa plāns jāapstiprina uzņēmuma padomei, nevis valdībai

Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" biznesa plāns ir jāapstiprina aviokompānijas padomei, savukārt valdība par to ceturtdien tika informēta un notika diskusijas, norādīja Satiksmes ministrijā (SM), komentējot ceturtdien ārkārtas valdības sēdē pieņemtos lēmumus un pretrunīgos vēstījumus, kas pēc tam izskanēja no satiksmes ministra Riharda Kozlovska (JV) un premjera Andra Kulberga (AS).
Ministrijā skaidroja, ka ceturtdien valdība ārkārtas sēdē diskutēja par jaunā biznesa plāna īstenošanas ietvaros sagatavoto stratēģisko plānu "airBaltic" visaptverošas kapitāla struktūras pārskatīšanai.
Jauno stratēģisko biznesa plānu "airBaltic" vadība izstrādājusi sadarbībā ar starptautiskajiem aviācijas nozares konsultantiem "Seabury", ievērojot akcionāra gaidu vēstulē noteiktos uzņēmuma stratēģiskās attīstības virzienus un nosacījumus.
Ministrijā uzsvēra, ka atbilstoši normatīviem biznesa plānu izstrādā valde un apstiprina padome. Attiecībā uz valstij piederošām kapitālsabiedrībām papildus par vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas neatraujami saistīta ar biznesa plānu, ir nepieciešams saņemt Valsts kancelejas un nozares ministrijas atzinumu.
Ministrijā uzsvēra, ka valdības apstiprinājums nav nepieciešams, bet, ņemot vērā, ka biznesa plāns ietver arī darbības, kur nepieciešami arī valdības lēmumi, piemēram, kā akcionāram vai arī attiecībā uz izsniegtajām obligācijām, tad valdība tika informēta par jauno biznesa plānu un par to notika diskusijas.
Ņemot vērā, ka biznesa plāns satur komercnoslēpumu, SM papildu detaļas neatklāja.
Savukārt Kulbergs aģentūrai LETA papildināja, ka valdība ceturtdienas sēdē skatīja Kozlovska iesniegto stratēģisko plānu, nevis biznesa plānu. Biznesa plāns ir dokuments starp "airBaltic" padomi un valdi tā izpildei, bet SM kā kapitāldaļu turētāja un valdība lemj par "airBaltic" stratēģisko vīziju.
Viņš piebilda, ka sēdē valdība skatīja arī "airBaltic" finansiālo stāvokli un plānus tā uzlabošanai, lai uzņēmums varētu nodrošināt stabilu pakalpojumu sniegšanu patlaban, sezonas "karstumā", kā arī valdība apstiprināja Valsts kases pārstāvniecību obligacionāru kreditoru sapulcē.
Premjers norādīja, ka biznesa plānu izskata padome un SM. Patlaban padome to vēl nav apstiprinājusi, savukārt SM ceturtdien iesniedza savus komentārus, lai padome plānu varētu apstiprināt tuvākās nedēļas vai divu laikā.