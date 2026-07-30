Kalētu pagasta iedzīvotāju padomes sanāksmē pašvaldības Komunālās pārvaldes strādnieks piekāvis Rucavas un Dunikas apvienības pārvaldes vadītāju, kurš iepriekš vadīja Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldi.
To aģentūrai LETA apstiprināja cietušais Rucavas un Dunikas apvienības pārvaldes vadītājs Ģirts Laugalis.
Pašvaldības Komunālās pārvaldes strādnieks Virginijs Karbauskis publiski apvainojis Laugali par to, ka pēc viņa aiziešanas uz Rucavu un Duniku pazuduši vairāki darbam nepieciešamie instrumenti un tehnikas vienības, ko bija iegādājusies pašvaldība.
Trešdien, 22. jūlijā, notikusi Kalētu pagasta iedzīvotāju padomes sanāksmē, kurā Laugalis skaidrojis, ka visi instrumenti ir atstāti Kalētos, viņš neko neesot ne paņēmis līdzi uz jauno darba vietu, ne piesavinājies sev.
"Gaisotne sanāksmē bija gana nokaitēta, es pēc paskaidrojumu sniegšanas devos projām, bet gaitenī mani sastapa Karbauskis, kurš izturējās agresīvi, centos viņu nomierināt, bet vienā brīdī viņš spēcīgi man iesita," atceras Laugalis.
Iekāpjot mašīnā, pārvaldes vadītājs sajutis sāpes, kas pastiprinājušās, tāpēc devies uz traumpunktu, kur
viņam diagnosticēts ribas lūzums.
Laugalis vērsies Valsts policijā ar iesniegumu par miesas bojājumu nodarīšanu.
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova aģentūrai LETA apstiprināja, ka 22. jūlijā ap plkst. 21.40 policijā saņemta informācija, ka Kalētos, Liepu alejā sapulces laikā vīrietim nodarīti miesas bojājumi — iespējams, ribas lūzums.
Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti precīzi notikušā iemesli.
Aģentūra LETA sazinājās arī ar Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju Daigu Egli, kura informēja, ka šonedēļ pašvaldības izveidota komisija ir veikusi inventarizāciju un konstatējusi, ka
visi instrumenti un tehnikas vienības ir uz vietas un nekas nav pazudis, vien divi celtniecības spaiņi neesot atrasti.
Egle norādīja, ka it kā pazudušie instrumenti ir pie apdares darbu meistara, kurš patlaban strādā citā Dienvidkurzemes novada pagastā.
"Mēs neesam tik bagāti, lai visiem sapirktu instrumentus un saliktu plauktā, lai tie put, gaidot, kad būs vajadzība izmantot. Katrā pagastu pārvaldes apvienībā ir savi instrumenti un vajadzības gadījumā tie tiek aizdoti citiem pagastiem," skaidro Egle.
Viņa bija informēta, ka Komunālās pārvaldes strādnieks Karbauskis esot nonācis slimnīcā, bet pēc izveseļošanās viņa plānojot sarunu ar strādnieku, kuram esot raksturīgi dusmu izvirdumi pret līdzcilvēkiem.
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