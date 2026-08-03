Šonedēļ Valsts asinsdonoru centrs (VADC) dosies izbraukumos uz 12 vietām Latvijā, liecina centra publiskotā informācija.
Šodien līdz plkst. 12 donori asinis aicināti ziedot Kārsavas kultūras namā, Vienības ielā 49C. Savukārt no plkst. 10 līdz 13 asinis ziedot varēs Auces kultūras centrā, Ausmas ielā 3, bet no plkst. 10 līdz 14 — specializētajā autobusā pie "Skanstes City", Skanstes ielā 50A, Rīgā, un Ventspils Augstskolas Biznesa inkubatorā, Inženieru ielā 101. Ventspilī donori aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni 26669363.
Rīt, 4. augustā, no plkst. 9 līdz 13 donori gaidīti Balvu Kultūras un atpūtas centra Ziemeļu zālē, Brīvības ielā 61, savukārt no plkst. 10 līdz 14 — Talsu Tautas namā, Lielajā ielā 19/21, kā arī specializētajā autobusā pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Pilsoņu ielā 13.
Trešdien, 5. augustā, no plkst. 10 līdz 14 asinis varēs ziedot specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa", Brīvības gatvē 372.
Savukārt ceturtdien, 6. augustā, no plkst. 9 līdz 12 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, Kārsavas ielā 16, bet no plkst. 10 līdz 14 — specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka "Domina Shopping", Ieriķu ielā 3.
Piektdien, 7. augustā, no plkst. 10 līdz 14 donori gaidīti specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra "Spice" C ieejas, Lielirbes ielā 29, kā arī Rīgas 1. slimnīcā, Bruņinieku ielā 5.
Informācija VADC tīmekļvietnē liecina, ka
šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši 0-, B- un A-.
Asinis iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.
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