Lietuvas robežsargi pie Baltkrievijas robežas atklājuši pazemes tuneli, kas, pēc amatpersonu vērtējuma, visticamāk, bija paredzēts nelikumīgas migrācijas organizēšanai, pirmdien paziņoja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT).
Tunelis tika atklāts pagājušajā trešdienā pēc tam, kad Lietuvas dienesta amatpersonas valsts dienvidaustrumos, Varēnas rajonā, fiksēja zemes vibrācijas, kas liecināja par iespējamu pazemes rakšanas darbu veikšanu no Baltkrievijas puses.
Pārbaudēs iesaistījās arī Polijas dienestu speciālisti, kuri nogādāja aprīkojumu, kas paredzēts pazemes tuneļu meklēšanai. Pēc kontrolurbuma veikšanas robežsargi atklāja pazemes eju, kurai tobrīd vēl nebija izveidota izeja Lietuvas teritorijā.
Saskaņā ar VSAT sniegto informāciju tunelis atradās aptuveni pusotra metra dziļumā, un tā diametrs bija apmēram viens metrs.
"Kustības zemē liecināja, ka no Baltkrievijas puses varētu tikt rakts pazemes tunelis," norādīja Lietuvas robežsardze, skaidrojot apstākļus, kas noveda pie tuneļa atklāšanas.
Lietuvas robežsardze uzskata, ka pazemes eja, visticamāk, bija paredzēta nelikumīgai cilvēku pārvietošanai pāri valsts robežai.
Amatpersonas arī atgādināja, ka līdzīgi tuneļi iepriekš konstatēti gan Lietuvā, gan Polijā. Tie izmantoti kontrabandas preču, kā arī cilvēku nelikumīgai pārvietošanai pāri Baltkrievijas robežai. Par notikušo turpinās izmeklēšana.
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