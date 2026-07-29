Dailes teātrī sākas jaunā sezona.

Dailes teātris sāk jauno sezonu un šodien sanāca uz tradicionālo kolektīva kopsapulci. Teātra vadība – direktors Juris Žagars un mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs – klātesošos informēja par jaunās sezonas aktualitātēm. Pēc tam tapa tradicionālā teātra darbinieku kopbilde.
Jau augustā skatītāji ir aicināti uz repertuāra izrādēm un īpašām viesizrādēm. Dailes teātra sezona tiks atsākta 11. augustā ar pazīstamā igauņu režisoru tandēma Ene-Līsas Semperes un Tīta Ojaso režijas darbu “Meistars un Margarita”, kas būs arī šī iestudējuma pēdējā izrāde. Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 2024. gada martā un saņēma vairākas “Spēlmaņu nakts” 2023./2024. nominācijas. Balvai “Gada aktrise” tika nominēta Ieva Segliņa, balvai “Gada aktieris otrā plāna lomā” nominēts Artūrs Skrastiņš, balvai “Gada gaismu vai video mākslinieks” nominēti Ene- Līsa Sempere un Tīts Ojaso, “Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks” balvai tika izvirzīts Jiri Naels.
Dailes teātrim nostiprinot savas pozīcijas Baltijas valstīs kā vienam no spilgtākajiem un drosmīgākajiem teātriem, teātris gatavo īpašu viesizrāžu skati augusta nogalē. Dailes teātrī būs skatāma Igaunijas Drāmas teātra izrāde “Tīrs bizness”, kas ir kļuvusi par vienu no Baltijā pieprasītākajām un apspriestākajām izrādēm, un Igaunijas Nacionālā teātra “Vanemuine” izrāde “Beigas”. Paredzēts, ka turpmāk katru gadu sezonas sākumā Dailes teātris skatītājus intriģēs ar Baltijas jūras reģiona teātru un mākslinieku darbu viesizrādēm.
Jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Sezonas pirmais jauniestudējums savu pirmizrādi piedzīvos 11. septembrī. Lielajā zālē režisors Mārtiņš Eihe iestudē dramaturga Maikla Freina darbu, izrādi “Mazliet par skaļu”. Šis iestudējums skatītājiem sola žanru, ko teātris nodefinējis kā “čakars divos cēlienos”, kas sevī iekļauj “emocionālu izvirdumu sanitāro mezglu” un “lēnu avāriju”.
Savukārt uzreiz pēc tam, 12. septembrī, notiks Jaunās zāles pirmā pirmizrāde. Uz Dailes teātra Jaunās zāles skatuves atgriezīsies režisors Dmitrijs Petrenko ar īru dramaturga Konora Makfērsona lugu “Mirdzošā pilsēta”.
Plašāk par visiem šīs sezonas jauniestudējumiem teātris vēstīs īpašā sezonas atklāšanas preses konferencē, kas iecerēta septembra sākumā.
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