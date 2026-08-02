Siguldas novada Mālpils kultūras centra direktore Edīte Priekule teic, ka vasaras vidus Mālpilī allaž piepildīts ar izstādēm, koncertiem, radošām sarunām, tēlniecības simpoziju un gada gaidītāko notikumu – Mālpils Zemeņu svētkiem "Roķīgā zemene".
Pēdējos gados centrs mantojis arī mākslinieku Skulmju dzimtas māju: "Līdz ar to Skulmju dzimtai un dzimtas stāstiem ļoti dzīvojam līdzi, par tiem interesējamies un veidojam tādus pašus stāstus. Šogad apaļu – 150. – jubileju atzīmēsim arī rakstniecei Ivandei Kaijai, līdz ar to Mālpilī pieslēdzamies viņas radošajam mūžam. Savulaik rakstniece "Skulmēs" dzīvojusi un pavadījusi vasaras, kā arī tieši tur uzrakstījusi romānu "Iedzimtais grēks"."
Grāmata. Skatupunkti dzīvē
Pēdējā laikā arvien biežāk iznāk lasīt grāmatas, kuras nepieciešamas kāda pasākuma veidošanai. Tā nesen, gatavojoties mākslinieces Džemmas Skulmes simtgadei, vismaz pusgadu dzīvoju ar Gundegas Repšes grāmatu "Tuvplāni. Džemma Skulme". Veidojot uzvedumu, iznāk teju vai dzīvot ar tā materiālu, un, lasot šo grāmatu, uzrunāja, cik spēcīgi tajā Džemma Skulme attēlota ne vien kā māksliniece un sabiedriskā darbiniece, bet arī pilnīgi no cita skatpunkta – intuitīvi un intīmi. Mūsu veidotajā uzvedumā aktieris Gundars Āboliņš lasīja Ojāra Ābola vēstules, bet Andrejs Osokins atbildēja mūzikā.
Koncerts. Svētki mākslai
Savā darbā bieži izvēlos to, ko gribētu piedzīvot un redzēt arī pati, tāpēc ļoti gaidu šo svētdienu, kad vakarā "Skulmēs" baudīsim Ērika Upenieka un Kaspara Znotiņa koncertuzvedumu "Duets un Ziedonis". Turklāt pirms koncerta svētdien visas dienas garumā svinēsim svētkus mākslai, dārzā plenērā sapulcēsies Siguldas novada mākslinieki. Ceru, ka būs brīnišķīgs laiks un, visām mūzām saslēdzoties vienkopus, atliks tikai baudīt, ko liks priekšā mākslinieki.
Izstāde. Zemenes un mantojums
Mālpilī kopjam ļoti aktīvu mākslas izstāžu dzīvi, protams, ik pa mirklim aizbraucam arī paskatīties, kas skatāms Rīgā. Pie mums bieži notiek plenēri, un daudzi mākslinieki viesojas ar personālizstādēm. Nesen saistībā ar Mālpils Zemeņu svētkiem atklājām Kristīnes Nukes-Panteļējevas porcelāna zemeņu izstādi "Maiguma anatomija", kas kultūras centrā apskatāma līdz pat augusta beigām. Pirms tam ar personālizstādi "Mans mantojums" savai tekstilmāksliniecei un pedagoģei Laumai Krastiņai svinējām 80 gadu jubileju. Tas bija stāsts ne vien par tekstilmākslu, bet arī par cilvēku, kura vairāk nekā sešdesmit gadu darbs ieausts Latvijas kultūras vēsturē un Mālpils identitātē. Laumas Krastiņas lozungs slēpjas vienkāršībā, lai gan viņa pati saka – visur ir svarīgs arī šovs.
Kino. Likteņstāsti
Garajā dienu skrējienā man ļoti patīk skatīties dokumentālās filmas par leģendārajiem aktieriem, piemēram, LTV nesen redzēju stāstu par aktrisi Antru Liedskalniņu. No jaunajām latviešu kinofilmām emocionāli aizkustināja Dzintara Dreiberga "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Lai gan bērnībā un jaunībā dzelzs priekškaru tik smagi neizjutu, par tā laika likteņiem bija ļoti būtiski uzzināt.
Teātris. Neierastās skroderdienas
Šovasar kultūras centra kolektīvam bija jauks piedzīvojums doties uz Valmieras teātri un visiem kopā noskatīties "Skroderdienas Silmačos". Pēc izrādes kādu nedēļu vai pat divas runājāmies par iestudējumu. Pirmo reizi mūžā bija radušies tik ļoti dažādi, atšķirīgi viedokļi, pat pretējas nometnes, tomēr beigās visi nosliecās, ka var arī tā. Man pašai ļoti patika – netradicionāli un temperamentīgi, pat karsti, raksturi likās tik spilgti.
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