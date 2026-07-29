25. jūnijā dziedātāja Patrisha, īstajā vārdā Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, nosvinēja savu 25. dzimšanas dienu. Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala" laikā viņa atklāja, ka arvien biežāk domā par ģimenes veidošanu un uzskata, ka dzīvē pienācis tam piemērots posms, raksta žurnāls "Kas Jauns".
Dziedātāja jau vairākus gadus ir attiecībās ar grupas "Triānas parks" bundzinieku Edgaru Viļumu, kurš ir 13 gadus vecāks par viņu. Abi iepazinās laikā, kad Patrīcijai bija 15 gadu, bet Edgaram — 28.
Lai gan abi ir pāris, viņi kopā publiskos pasākumos redzami salīdzinoši reti, un arī sociālajos tīklos viņu attiecības netiek plaši atspoguļotas.
Pēc 25. dzimšanas dienas Patrisha arvien vairāk aizdomājas par ģimenes veidošanu. Viņa norādīja, ka sievietēm dzīves ritms mēdz būt ļoti intensīvs un laiks paiet ātri, tāpēc šis viņas dzīvē ir periods, kad būtu jāsāk domāt par bērniem. Dziedātāja arī pauda uzskatu, ka bērna laišana pasaulē vēlākā vecumā var radīt lielākus riskus gan mātei, gan bērnam.
Vienlaikus Patrisha atzina, ka pēdējā laikā vairāk domā arī par savu veselību, lai arī pēc 40 gadu vecuma justos labi. Viņa secināja, ka ikdienā nevajadzētu pārmērīgi aizrauties ar neveselīgu uzturu un visu, kas garšo.
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