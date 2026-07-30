Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis apstiprinājušas stingrākus imigrācijas noteikumus mobilizācijas vecuma Ukrainas vīriešiem, ceturtdien ziņu aģentūrai DPA apliecināja ES pārstāvis sakariem ar presi.
Šis solis, kas veikts pēc Kijivas lūguma, ir vērsts uz to, lai neļautu tiem, kas cenšas izvairīties no militārā dienesta Ukrainas karā pret Krieviju, izmantot vienkāršotu uzņemšanu ES. Saskaņā ar vienošanos Ukrainas vīrieši vecumā no 23 līdz 60 gadiem varēs izmantot ES pagaidu aizsardzības shēmu tikai tad, ja viņi ir pabeiguši militāro dienestu vai ir oficiāli atbrīvoti no tā. Tomēr šīs izmaiņas attieksies tikai uz vīriešiem, kas ierodas ES pirmo reizi. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Ukrainas vīrieši militārā dienesta vecumā joprojām varēs pieteikties patvērumam, taču tas nozīmē, ka viņu izredzes saņemt aizsardzību un uzturēšanās atļauju būs ievērojami mazākas. Kara bēgļi no Ukrainas tiek uzņemti ES saskaņā ar tā saukto Pagaidu aizsardzības direktīvu, kas nozīmē, ka viņu pieteikumi netiek izvērtēti katrs atsevišķi. Līdz šim tas ir ievērojami atvieglojis ukraiņiem aizsardzības saņemšanu ES salīdzinājumā ar bēgļiem no citām valstīm.
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Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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