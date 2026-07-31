AS "Latvijas finieris" plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā, izriet no Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) šodien žurnālistiem teiktā pēc Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēdes.
Ministru prezidents, kurš komentāru medijiem sniedza pirms Valaiņa, informēja, ka Latgalē ražotnes būvniecībā iecerējis investēt "Latvijas finieris". Tomēr Kulbergs konkrētus investīciju apmērus neminēja.
Savukārt Valainis pavēstīja, ka kāds vietējais uzņēmums plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā.
Lūgts precizēt, kas tas ir par uzņēmumu, Valainis pēc apspriešanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktori Ievu Jēgeri nosaukumu neatklāja.
Pēc Valaiņa teiktā, lai šādas investīcijas Latgalē notiktu, nepieciešami daži priekšnosacījumi, kas saistīti ar labākām preču mobilitātes iespējām.
"Lai šāds uzņēmums Latgalē būtu, ir jābūt ne tikai uzņēmumam, bet arī visai apkārtējai infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai to varētu veikt," uzsvēra Valainis.
Viņš cer, ka šajā gadā varētu veikt jau pirmā cikla būvniecību šajā rūpnīcā.
VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāvji sēdē esot apliecinājuši, ka divu nedēļu laikā tiks sagatavots risinājums, lai varētu minētajam investoram nodrošināt vajadzīgos dzelzceļa pievadus un piedāvāt konkurētspējīgus tarifus.
"Šādi mēs arī dzelzceļa iekšējos pārvadājumus varētu daudz veiksmīgāk attīstīt," teica Valainis.
Savukārt premjers sacīja, ka, iespējams, ne tikai "Latvijas finierim", bet arī citiem uzņēmumiem, varētu piedāvāt dzelzceļa risinājumu.
Ekonomikas ministrijā aģentūru LETA informēja, ka padome sēdē atbalstīja turpmāku sadarbību infrastruktūras, dzelzceļa pārvadājumu un konkurētspējīgu tarifu risinājumu jomā. Pārrunāts arī vietējās ražošanas stiprināšanas un modernas sliežu transporta industrijas attīstības potenciāls Latvijas austrumu pierobežā.
Padomē apspriesta arī tiešā nodokļa atbalsta instrumenta ieviešana stratēģisku augstas pievienotās vērtības projektu attīstībai Latvijā un "Altum" kapitāla fonda izveide Latvijas kapitāla tirgus attīstības un stratēģiski nozīmīgu projektu finansēšanas veicināšanai.
Nākamā padomes sēde plānota 13. augustā.
Kulbergs norādīja, ka Latvijā mērķtiecīgi ir jāattīsta ekonomika, piesaistot jaunas investīcijas, radot jaunas nozares un stiprinot eksportspēju. Viņš atzinīgi vērtē to, ka LIAA pašlaik apstrādā vairāk nekā 200 kontaktus, kas potenciāli var ģenerēt 15 miljardus eiro ārvalstu investīcijās.
Savukārt Valainis izcēla, ka padomē izskatītie jautājumi aptver nozares, kurām tuvākajos gados būs izšķiroša nozīme Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanā, tostarp datu centru attīstību, modernu sliežu transportu, autonomo mobilitāti, viedo loģistiku un mērķtiecīgus finanšu instrumentus uzņēmumu izaugsmes veicināšanai.
LETA jau vēstīja, ka "Latvijas finiera" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 413,846 miljoni eiro, kas ir par 1,2% vairāk nekā 2024. gadā, bet koncerna peļņa samazinājās par 9,1% - līdz 51,908 miljoniem eiro. Savukārt koncerna vadošā uzņēmuma "Latvijas finieris" apgrozījums pērn bija 419,641 miljons eiro, kas ir par 3,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 0,9% - līdz 47,63 miljoniem eiro.
Kompānija "Latvijas finieris" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 137 408 333 eiro. Kompānijas pamatdarbība ir bērza saplākšņa ražošana. Latvijā "Latvijas finierim" pieder 100% kapitāldaļu kompānijās "Verems", SIA "Latvijas finieris mežs" un AS "Riga Wood Baltic", 99,67% AS "Ludzas mežrūpniecības saimniecība" akciju, kā arī 50% kapitāldaļu SIA "Troja" un SIA "SELF loģistika".
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