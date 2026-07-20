ASV otrdien sākās divu dienu ilgā atvadīšanās no 11. jūlijā mirušā republikāņu senatora Lindsija Greiema.
Uz bērēm ieradušies arī Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Greiems aktīvi atbalstīja Ukrainu un kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma apmeklēja Ukrainu desmit reizes. Viņš uzstāja uz sankciju piemērošanu Krievijai, kā arī uz ASV atbalstu Kijivai.
Atvadīšanās no senatora otrdien notika Vašingtonas Kapitolijā, bet trešdien ceremonija notiks Dienvidkarolīnas štata galvaspilsētā Kolumbijā, jo Greiems pārstāvēja šo štatu. Gan Netanjahu, gan Zelenskis izmanto bēres, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un pārrunātu aktuālos politikas jautājumus. Zelenska un Trampa sarunas bez žurnālistu klātbūtnes notika otrdienas pievakarē.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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