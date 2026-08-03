Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, nogalē tā nedaudz pazemināsies, prognozē sinoptiķi.
Darba nedēļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas brīžiem palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, naktīs dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, no nedēļas vidus nedaudz pastiprināsies rietumu, dienvidrietumu vējš.
Siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei, vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes. Naktī uz otrdienu temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, bet naktī uz ceturtdienu tā nenoslīdēs zemāk par +16..+20 grādiem.
No piektdienas kļūs vēsāks — saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs +18..+23 grādus un vietām īslaicīgi līs.
Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu