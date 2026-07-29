Rīgas pilsētas tiesa otrdien pasludināja spriedumu spiegošanā apsūdzētajam Iļjam Podkolzinam, trešdien pirmā tiesas sēde notika Igoram Andrejevam, ceturtdien tiesas priekšā jāstājas Jevgenijam Oksam, bet 13. augustā uz apsūdzēto sola būs jāsēžas vēl vienai personai, kura apsūdzēta par spiegošanu Krievijas interesēs – Ivetai Balodei. Šo četrotni vieno tas, ka visus viņus savervēja pret Latvijas valsti vērstās prokrieviskās un faktiski kriminālās struktūras “Baltijas antifašisti” pārstāvji.

Iļja Podkolzins, kurš zināms arī kā partijas “Kopā Latvijai” valdes loceklis, savu vainu atzinis un vienojās ar prokuroru Mārtiņu Jansonu par sodu, to apstiprinājusi Rīgas pilsētas tiesa. No tiesas nolēmuma izriet, ka

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