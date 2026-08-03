Oksfordas Universitāte paziņojusi, ka kādam brīvprātīgajam ievadīta pirmā deva astoņu nedēļu laikā izstrādātajai vakcīnai pret Ebolas vīrusa “Bundibugyo” celmu, kas izraisījis nāvējošu uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jaunākajiem datiem, kopš uzliesmojuma sākuma maijā Kongo DR un Ugandā no gandrīz 3000 zināmajiem inficēšanās gadījumiem miruši vairāk nekā 1270 cilvēki.
Jūlija sākumā Oksfordas Universitātes komanda Apvienotajā Karalistē paziņoja, ka sāk pirmo izmēģinājumu vakcīnai, kurā izmantota tā pati tehnoloģija, kas “AstraZeneca” vakcīnā pret Covid-19. Pirmo devu Oksfordā saņēma 37 gadus vecais brīvprātīgais.
Izmēģinājums saņēma finansējumu no Epidēmiju sagatavotības inovāciju koalīcijas (CEPI), un Indijas Seruma institūts jau saražojis 620 000 devu. Pirmās fāzes izmēģinājumā tuvāko nedēļu laikā plānots novērtēt vakcīnas drošību un efektivitāti 50 veseliem pieaugušajiem. Pētnieki šobrīd piesaista jaunus brīvprātīgos. Pēc regulatoru apstiprinājuma saņemšanas Oksfordas komanda kopā ar partneriem Ugandā gatavojas turpmākiem klīniskajiem pētījumiem.
Steidzami tiek izstrādāti un virzīti uz izmēģinājumu posmu arī vairāki citi vakcīnas kandidāti un norit darbs pie diviem potenciāliem ārstēšanas līdzekļiem.
Šis Ebolas vīrusa uzliesmojums ir jau 17. Kongo DR vēsturē, bet tikai trešais, ko izraisījis “Bundibugyo” celms, pret kuru nav apstiprinātu vakcīnu vai ārstēšanas līdzekļu.
Uzliesmojums turpina apsteigt reaģēšanu, daļēji tāpēc, ka kontaktpersonu apzināšana nevar sasniegt katru attālo kopienu, ceturtdienas vakarā platformā X ierakstīja PVO vadītājs Tedross Adanoms Gebrejesuss. Viņš brīdināja, ka “tā kā nedrošība un aktīvs konflikts turpina ierobežot piekļuvi skartajām teritorijām, tiek lēsts, ka
faktiskais to cilvēku skaits, kuri slimo ar šo slimību, varētu būt vairāk nekā divas reizes lielāks”.
Uzliesmojums joprojām ir koncentrēts milzīgās valsts ziemeļaustrumu provincē, kas ir bagāta ar derīgajiem izrakteņiem un cieš no konfliktiem. Ebolas gadījumi konstatēti arī četrās citās provincēs.
Toties Uganda desmit nedēļas pēc pirmo divu saslimšanas gadījumu konstatēšanas oficiāli ir brīva no Ebolas vīrusa. Kopš 15. maija, kad Kongo DR paziņoja par uzliesmojumu, Ugandā tika apstiprināti 20 saslimšanas gadījumi. Nule pagājušas 42 dienas, kopš Ugandā no slimnīcas izrakstīts pēdējais pacients – tas ir PVO ieteiktais periods, lai valsti pasludinātu par brīvu no Ebolas.
Uganda rīkojās ātri, lai novērstu vīrusa izplatīšanos – tika atcelti vērienīgi pasākumi, iedzīvotāji aicināti nesveicināties ar rokas piedienu, apturēts sabiedriskais transports un lidojumi starp Ugandu un Kongo DR.
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