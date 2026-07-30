AS "Sadales tīkls", piesaistot 40 miljonu eiro Eiropas Savienības (ES) finansējumu, palielinās tīkla jaudu Latvijas reģionos, informē "Sadales tīkla" pārstāvji.
Plānots, ka ar ES Modernizācijas fonda atbalstu uzņēmums izbūvēs divas jaunas apakšstacijas Saulkrastos un Saldū, kā arī modernizēs esošo infrastruktūru Salacgrīvā, radot iespēju pieslēgt elektrotīklam jaunus elektroenerģijas ražotājus un patērētājus.
Projekta laikā plānots izbūvēt jaunu 110 kilovoltu (kV) apakšstaciju "Saldus", uzstādot vienu 16 megavoltampēru (MVA) transformatoru, kā arī izbūvēt jaunu 110 kV apakšstaciju "Saulkrasti", uzstādot divus 25 MVA transformatorus.
Tāpat plānots pārbūvēt 110 kV apakšstaciju "Salacgrīva", esošo 10 MVA transformatoru vietā uzstādot divus 16 MVA transformatorus, kā arī izbūvēt jaunu 110 kV elektroenerģijas pārvades līniju ar sadales punktu "Stiene" Limbažu novada Skultes pagastā.
Patlaban "Sadales tīkls" un SIA "Vides investīciju fonds" ir noslēguši līgumu par projekta īstenošanu. Projektu realizēs ES Modernizācijas fonda konkursa "Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai" laikā sadarbībā ar AS "Augstsprieguma tīkls" (AST).
Projekta rezultātā tiks palielināta elektroenerģijas tīkla jauda un noturība,
uzlabojot energoapgādes drošību reģionos un nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru atjaunojamo energoresursu projektu attīstībai un to saražotās elektroenerģijas uzņemšanai energosistēmā.
Projekta īstenošanas termiņš ir 60 mēneši jeb pieci gadi, un to plānots pabeigt līdz 2030. gada 31. decembrim.
"Sadales tīkla" tehniskais direktors Raimonds Skrebs norāda, ka elektroenerģijas pieprasījums Latvijā pieaug, un elektroietaises tam ir preventīvi jāsagatavo.
"Redzam arvien lielāku interesi gan par patēriņu jaudām, gan par atjaunojamo ražojošo jaudu attīstību. Šīs investīcijas ļaus palielināt elektroietaišu jaudu tajās vietās, kur tā patlaban ir ierobežota, un radīs iespējas pievienot jaunus elektroenerģijas ražotājus un patērētājus. Tas nozīmē vairāk attīstības iespēju reģioniem, lielāku energodrošību un labāku gatavību nākotnes elektroenerģijas ražošanas un patēriņa pieaugumam," viņš uzsver.
Šogad 20. janvārī valdība nolēma, ka Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai no Modernizācijas fonda būs pieejami 40 miljoni eiro.
Ministru kabinets atbalstīja Modernizācijas fonda finansētā projektu konkursa "Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai" nolikumu.
Lai esošajām elektroenerģijas apakšstacijām pievienotu papildu jaudu un izbūvētu jaunas apakšstacijas, kā arī stiprinātu tīklu ar jaunu augstsprieguma līniju, Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) izstrādāja noteikumus, kas paredz Modernizācijas fonda pieejamo finansējumu 40 miljonu eiro apmērā piešķirt Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai.
"Sadales tīkls" pagājušajā gadā strādāja ar 382,239 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 24,8% — līdz 35,27 miljoniem eiro.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.
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