Kā rūpēties par emocionālo līdzsvaru ikdienā?

Mūsdienu dzīves ritms bieži ir ātrs un piepildīts: darbā jāspēj koncentrēties, mājās gaida pienākumi, bet telefons un sociālie tīkli nepārtraukti piedāvā jaunu informāciju. Šādā ritmā emocionālā pašsajūta nereti tiek atlikta uz vēlāku laiku - līdz brīdim, kad nogurums, aizkaitināmība vai nemierīgs miegs sāk būtiski ietekmēt ikdienu.
Rūpes par emocionālo līdzsvaru nenozīmē izvairīšanos no visiem sarežģījumiem. Tas nozīmē pamanīt savas vajadzības, veidot atbalstošus paradumus un laikus meklēt palīdzību, ja ar paša spēkiem vairs nepietiek. Rakstā aplūkosim, kas ietekmē emocionālo labsajūtu, kā ikdienā parūpēties par nervu sistēmai draudzīgu ritmu un kādos gadījumos var apsvērt papildu atbalstu.
Kas ir emocionālais līdzsvars un kāpēc tas ir svarīgs?
Emocionālais līdzsvars ir spēja pamanīt, saprast un pieņemt savas emocijas, vienlaikus saglabājot iespēju rīkoties pārdomāti arī saspringtās situācijās. Tas nenozīmē pastāvīgi justies mierīgi vai priecīgi. Ikviens piedzīvo vilšanos, dusmas, bažas un nogurumu. Būtiski ir tas, vai ikdienā izdodas šīs sajūtas atpazīt un tikt ar tām galā.
Emocionālā labsajūta ir cieši saistīta ar fizisko veselību un ikdienas dzīves kvalitāti. Ilgstošs stress var ietekmēt miega kvalitāti, koncentrēšanās spēju, attiecības ar līdzcilvēkiem un vēlmi iesaistīties ierastās aktivitātēs. Pasaules Veselības organizācija (PVO) kā noderīgus ikdienas soļus stresa pārvaldībā min regulāru režīmu, pilnvērtīgu miegu, kustības, regulāras maltītes, šķidruma uzņemšanu un saiknes uzturēšanu ar sev tuviem cilvēkiem.
Piemēram, cilvēks pēc darba dienas jūtas izsmelts, vakarā nespēj pārslēgt domas no darba uz atpūtu, kļūst vieglāk aizkaitināms un guļ nemierīgāk nekā agrāk. Viena īpaši intensīva diena vēl nenozīmē problēmu, taču atkārtota šāda pašsajūta ir aicinājums pievērst uzmanību savam ikdienas ritmam.
Kā atpazīt, ka ikdienas stress sāk ietekmēt pašsajūtu?
Stress ir dabiska organisma reakcija uz prasīgām vai neierastām situācijām. Nelielā apjomā tas var palīdzēt mobilizēties pirms svarīgas sarunas, termiņa vai publiskas uzstāšanās. Taču tad, ja stress kļūst ilgstošs un nav iespējas atgūt spēkus, tas var sākt būtiski ietekmēt emocionālo līdzsvaru un pašsajūtu.
Biežākās pazīmes, kurām vērts pievērst uzmanību:
● Nogurums, kas nepāriet arī pēc nakts miega;
● Grūtības koncentrēties, atcerēties vai pieņemt vienkāršus lēmumus;
● Paaugstināta aizkaitināmība, saspringums vai trauksme;
● Nemierīgs miegs, bieža mošanās vai grūtības iemigt;
● Sajūta, ka ikdienas darbiem nepietiek enerģijas;
● Mazāka interese par cilvēkiem un nodarbēm, kas iepriekš patika.
Šīs pazīmes var būt saistītas ar dažādiem iemesliem, tostarp miega trūkumu, pārslodzi, fiziskās veselības jautājumiem vai emocionālām grūtībām. Ja simptomi ir ilgstoši, kļūst izteiktāki vai traucē darbam, attiecībām un ikdienai, un paša īstenotie soļi nepalīdz, ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu.
Ikdienas paradumi, kas palīdz rūpēties par emocionālo līdzsvaru
Emocionālo līdzsvaru parasti neveido viens liels lēmums. To pakāpeniski veido mazi, atkārtojami ikdienas paradumi, kas palīdz nervu sistēmai piedzīvot ne tikai slodzi, bet arī atelpu.