Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” darbs līdz ar cilvēku paradumu maiņām mainās, bet daudziem cilvēkiem, īpaši laukos, pasta nodaļu pastāvēšana ir ļoti svarīga. “Latvijas Avīze” gatavo publikāciju par šo tematu, bet pirms tam vēlamies uzzināt arī jūsu paradumus.
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Kādus "Latvijas Pasta" pakalpojumus visbiežāk izmantojat?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.