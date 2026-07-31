Lai arī vasara vēl ir pilnbriedā un daļa Latvijas hokejistu jau devušies uz saviem ārzemju klubiem Eiropā, kustība sākusies arī pašmāju hokejā.

Līdz Baltijas čempionāta startam palicis mazāk par pusotru mēnesi. Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs teic, ka turnīrs startēs septembra pirmajā vai otrajā nedēļā un pamatturnīrā būšot četri, nevis pieci apļi kā iepriekšējā sezonā. Komandu skaits gan paliek nemainīgs – deviņas, dalībnieku vidū paliekot gan Kijivas, gan diviem Lietuvas un vienam Igaunijas klubam. Taču briest kāda interesanta sadarbība, jo Hokeja skola "Rīga" varētu apvienot spēkus ar Daugavpils Sporta skolu.

Krīzes gadu blakne

Šādus plānus apstiprina arī abas iesaistītās puses. "Tāda ideja 

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