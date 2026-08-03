Šovā “Ģimene burkā” Lauris Valters ar sievasmāti Intu devies uz Krustakalnu, apraudzīt tuvinieku kapu vietas. Blakus Intas znotam tur atdusas Intas bijušais vīrs, kurš vienlaikus ir trīs Intas meitu Vitas, Ingas, Vikas tētis. Inta atklāj, kas īsti notika ar viņas vīru.
Apkopjot Laura Valtera sievasmātes Intas tuvinieku kapus, Lauris apcer no dzīves pāragri aizgājušā Intas znota Kristapa vecumu: “Tā saucamo Jēzus vecumu nodzīvoja.”
Inta dalās vairāk: “Ir skumji, Kristaps nomira, bet viņa klātbūtne nav zudusi. Mēs viņu neredzam, bet mēs viņu sajūtam. Kristaps ir sajūtams, un tas, ka mēs nesam gaismu viņam, mēs runājam ar viņu pie kapa vietas, bet īstenībā jau viņš ir visur. Ne tikai šeit, es arī Latgalē viņu sajūtu. Es mašīnā braucot, ar Kristapu runāju. Viņš bija ļoti mīļš.”
Lauris secina, ka labi, ka visi Intas tuvinieki ir kopā: “Labi, ka znots ir blakus sievastēvam.”
Inta atklāj, ka turpat blakus apglabāts arī viņas bijušais vīrs Miša, viņas trīs meitu – Vitas, Ingas un Vikas tēvs. Lai arī Inta ar Mihailu bija šķīrušies, viņš nebija nekur pazudis un vienmēr kontrolējis, kā Inta ar meitām dzīvo – ir gājis visādi, gan labi, gan slikti. Inta izstāsta, ka Miša traģiski gājis bojā, Pļaviņās nokrītot pa trepēm.
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