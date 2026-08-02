Dodoties atpūtā Turcijā 360 kanāla raidījumā “Slavenības. Bez filtra”, Kaspars Kambala nolemj satikt savus draugus, taču viņa sieva Olga par šo ieceri nebūt nav sajūsmā. Kamēr Kaspars steidzina sievu gatavoties, Olga vairākkārt atkārto, ka labprāt paliktu viesnīcā un atpūstos.
“Es esmu nogurusi. Kāpēc man kaut kur jābrauc, kad es esmu te?” neizpratni pauž Olga.
Tikmēr iereibis Kaspars cenšas viņu nomierināt un pārliecināt doties līdzi, solot, ka ciemošanās nebūs ilga un pēc tam abi varēs atgriezties viesnīcā. “Aizbrauksim, paēdīsim pie draugiem un pēc tam brauksim atpakaļ,” viņš saka.
Olga gan nav pārliecināta, jo iedomājas, ka vakars izvērtīsies skaļā ballītē. Viņa pieļauj, ka tur būs tikai vīriešu kompānija, alkohols un izklaides, tāpēc nesteidzas doties prom no viesnīcas un vilcina laiku, lai vīrs aizmieg.
Tomēr, nonākot galamērķī, izrādās, ka realitāte ir pavisam citāda.
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