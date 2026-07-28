Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) SIA "Sanitex" uzdevis atsaukt no tirdzniecības Lietuvas uzņēmumā "Biovela" ražotu auksti kūpinātu salami desu, jo, veicot laboratorisko kontroli, produktā konstatēta verotoksigēno E.Coli baktēriju klātbūtne, informē dienestā.
PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies auksti kūpinātu salami desu 230 g oriģināliepakojumā (ražotājs — "Biovela Utenos Mesa", UAB, Lietuva, produkta partijas Nr. 26506030682, derīguma termiņš — izlietot līdz 08.09.2026., EAN kods 4770118401384), atturēties no tās lietošanas uzturā.
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