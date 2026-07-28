Grupa "Laika suns" publicē jaunu singlu "Vasara zem koka". Dziesma tapusi kādā aprīļa vakarā, gaidot būtiskāko gada fenomenu — vasaru un īpašu nodaļu grupas daiļradē — vasaras naktis.
"Dziesmas lirikas ir mīlestības vēstule vasaras naktīm un visai tai maģijai, kas iespējama tikai tajās stundās," stāsta grupas solists Arnis Račinskis.
Dziesmas mūzikas un teksta autors, kā arī producents ir Arnis Račinskis. Ieraksts turpina "Laika suņa" radošos eksperimentus ar skanējumu, jaucot žanru robežas un veidojot grupai raksturīgu, mūsdienīgu rokrakstu.
Vairāk nekā desmit gadu laikā "Laika suns" nostiprinājis savu vietu Latvijas alternatīvās popmūzikas ainavā ar tādām dziesmām kā "Pavasari", "Dažas no meitenēm", "Atceries Rīgu vasaras naktīs" un "Tikai uz laiku". Grupas skanējumu raksturo lipīgas melodijas, asprātīgi teksti un spēja ar katru jaunu ierakstu meklēt citādu skanējumu.
Šobrīd "Laika suņa" radošo sastāvu veido Arnis Račinskis un Elvijs Pārpucis, bet koncertos viņiem pievienojas jaunās paaudzes bundzinieks Rauls Lukša un basģitārists Martins Millers.
Tikko aizvadījusi uzstāšanos festivālā "Saldus Saule", grupa turpina baudīt vasaru un plāno satikt klausītājus koncertos arī turpmāk.