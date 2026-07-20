Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Agra Krivāne Jelgavas novadā: "Starp Saeimas deputātu kandidātiem ir daudz bezdarbnieku un cilvēku bez augstākās izglītības – tādus cilvēkus vispār nevajadzētu pielaist pie vēlēšanām."
- Alberts Ķeris Kalētu pagastā: "Latvijas Radio pirmajā programmā nožēlojama dziesmu izvēle – tautasdziesmas un koru dziesmas nepārraida nemaz, tikai šlāgerus un dziesmas angļu valodā."
- Arnolds Auziņš Rīgā: "Jau gadiem Latvijas sabiedrība satraukta par lielajām algām valsts iestāžu un uzņēmumu amatpersonām. Politiķi teic, ka situācija normalizējas, bet, kad paskatās, cik pelna mūsu lidsabiedrības šefs un maksātnespējas administratori, tad tā neliekas. Man jau nav žēl, bet kaut kādu samērīgumu tomēr vajadzētu."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Cik var kritizēt premjeru Kulbergu! Ļaujiet taču viņam kaut nedaudz iestrādāties!"
- Andris Rudzītis Rīgā: "Laukos ir lielīpašnieki, piemēram, dažādu ogu audzētāji, kuriem trūkst strādnieku. Šie uzņēmēji būs lielākie migrantu ieplūdinātāji."
- Dzintra Švarce Rīgā: "Vai svešvārdi neapdraud latviešu valdu? Pat žurnālisti lieto tādus vārdus kā "naratīvs", "kapacitāte" u. c., kas nav nekas tāds, ko nevar pateikt latviski!"
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Paziņa baidās lāču dēļ laist pusaugu bērnus uz mežu peļņā. Pērn bērni nopelnīja 600 eiro, šogad laikam paliks bešā. Arī pensionāri baidās iet uz mežu."
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Trešdien, 5. augustā, no plkst. 10 līdz 13 pa tālruni 28694988 jūs uzklausīs "Latvijas Avīzes" žurnāliste, pielikuma "Nedēļa Kabatā" redaktore Mārīte Kanča. Gaidām jūsu ieteikumus un viedokļus arī par publikācijām šajā izdevumā.
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