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Kā saprast, kuri produkti der tavai ādai?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 30. jūlijs, 00:00
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2026. gada 30. jūlijs, 00:00
Kā saprast, kuri produkti der tavai ādai?
Kā saprast, kuri produkti der tavai ādai?
Foto: Publicitātes

Pirms jauna ādas kopšanas produkta iegādes ir vērts pārbaudīt, kam tas paredzēts, kādam ādas tipam piemērots, kāds ir sastāvs, kāda ir tekstūra un vai tas iederas tavā esošajā rutīnā. Kopšanas līdzekļi sejai nav jāizvēlas pēc popularitātes vien - daudz svarīgāk ir saprast, ko tavai ādai patiešām vajag.

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Skaists iepakojums, daudzsološa reklāma vai draudzenes ieteikums var būt labs iemesls pievērst produktam uzmanību, taču tas vēl negarantē, ka tas derēs tieši tev. Vienam ādas tipam patīk viegla želeja, citam nepieciešams barojošāks krēms; produkts, kas kādam palīdzēja mazināt spīdumu, jutīgai ādai var radīt diskomfortu. Pirms pirkuma noder praktisks kontrolsaraksts, kas palīdzēs izvēlēties mazāk impulsīvi un drošāk.

Pārbaudi, kam produkts paredzēts

Produkta mērķim jāatbilst tavai vajadzībai. Pirms izvēlēties kosmētiku, padomā, kādu rezultātu no tās sagaidi: vai sejas āda pēc mazgāšanas šķiet savilkta, vai dienas laikā kļūst taukaina, vai ir jutīga, vai nepieciešama maiga attīrīšana? Kad mērķis ir skaidrs, ādas kopšana kļūst vienkāršāka un pārskatāmāka.

Mitrinoši produkti parasti paredzēti ādas komforta un mitruma uzturēšanai. Attīrošie līdzekļi palīdz noņemt kosmētiku, saules aizsarglīdzekļu atlikumus, sebumu un dienas laikā sakrājušos netīrumus. Aizsargājoši sejas kopšanas produkti biežāk veido uz ādas virsmas plānāku vai bagātīgāku kārtiņu, kas palīdz mazināt mitruma zudumu. Nomierinoši līdzekļi parasti orientēti uz jutīgas ādas komfortu, savukārt aktīvi kopšanas produkti var saturēt, piemēram, skābes, retinoīdus vai citas sastāvdaļas konkrētām sejas ādas vajadzībām.

Ja galvenā problēma ir sausuma sajūta, nav loģiski sākt ar spēcīgu pīlingu. Vispirms var būt nepieciešams pārskatīt attīrīšanu un atrast ādas tipam piemērotu mitrinošu krēmu. Savukārt, ja mērķis ir atsvaidzināt sejas ādu pēc garas dienas, var pietikt ar maigu attīrošo līdzekli un ierasto mitrinātāju, nevis vairākiem jauniem produktiem vienlaikus.

Salīdzini ar savu ādas tipu

Ādas tips palīdz sašaurināt izvēli, lai no plašā kosmētikas klāsta atrastu sev piemērotākos līdzekļus. Tas nenozīmē, ka uz iepakojuma jāmeklē tikai precīzs apzīmējums “tavam tipam”. Tomēr ādas tipam atbilstoša tekstūra un sastāvs var būt labs sākumpunkts.

Sausai ādai bieži nepieciešams vairāk mitrināšanas un aizsardzības pret mitruma zudumu. Tai var patikt krēmi vai balzami ar bagātīgāku sajūtu. Taukainai ādai bieži patīk vieglāka kopšana - piemēram, želeja, fluīds vai viegla emulsija, kas nerada smaguma sajūtu dienas laikā. Kombinētai ādai var būt nepieciešams līdzsvars: T- zona mēdz būt taukaināka, bet vaigi - normāli vai sausāki.

Jutīgai ādai īpaši svarīga ir saudzīga pieeja. Ja āda mēdz reaģēt uz jaunām kosmētikas sastāvdaļām, aukstumu, smaržvielām vai intensīvu attīrīšanu, rutīnā parasti vērts ieviest mazāk produktu un vērot ādas reakciju. Universālais apgalvojums “der visiem” var būt pievilcīgs, tomēr neviens sejas kopšanas līdzeklis nevar garantēt vienādu sajūtu un rezultātu katrai ādai.

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Ādas tips arī nav vienīgais kritērijs. Piemēram, āda var būt, taukaina, bet vienlaikus jutīga vai ar mitruma trūkuma pazīmēm. Tieši tāpēc ir svarīgi skatīties ne tikai uz ādas tipu, bet arī uz tās pašreizējo stāvokli un ikdienas vajadzībām.

Izlasi sastāvu, ne tikai priekšējo etiķeti

Priekšējā etiķete pārdod, bet sastāvs paskaidro. Uz iepakojuma var būt izcelts viens augu ekstrakts, hialuronskābe vai kāda aktīvā sastāvdaļa, tomēr pilnāku priekšstatu par produktu sniedz kosmētikas sastāvdaļu saraksts.

Nav nepieciešams prast iztulkot katru sastāvdaļu saraksta nosaukumu. Taču ir noderīgi zināt, kurām sastāvdaļām pievērst uzmanību, īpaši tad, ja iepriekš bijusi nevēlama ādas reakcija. Jutīgai ādai var būt būtiski pārbaudīt, vai produkts satur smaržvielas. Savukārt, izvēloties aktīvu kosmētiku, jāņem vērā skābes, retinoīdi un citi komponenti, kas var būt iedarbīgi, bet ne vienmēr būs piemēroti ikvienai rutīnai.

Piemēram, retinols un glikolskābe dažiem cilvēkiem, īpaši jutīgas ādas gadījumā, var radīt īslaicīgu kairinājumu. Tas nenozīmē, ka šādas aktīvās sastāvdaļas ir sliktas vai no tām vienmēr jāizvairās. Svarīgi saprast, kādam mērķim produkts paredzēts, lietot to atbilstoši norādēm un nesteigties vienlaikus kombinēt vairākus intensīvus sejas kopšanas produktus.

Noteiktas smaržvielas kosmētikas līdzekļos saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām ir jānorāda uz produkta etiķetes, tāpēc cilvēkiem ar zināmu jutību ir vieglāk no tām izvairīties. Ja zini, ka konkrēta sastāvdaļa jau agrāk radījusi apsārtumu, niezi vai diskomfortu, izvēlies produktu bez tās vai konsultējies ar farmaceitu.

Tekstūra ietekmē to, vai produktu gribēsies lietot ikdienā

Piemērots produkts nav tikai par sastāvu, bet arī par sajūtu uz ādas. Izvēloties kopšanas līdzekļus sejai, tekstūra bieži vien ir tikpat svarīga kā sastāvdaļas. Pat ļoti labs sejas krēms nesniegs gaidīto, ja tā tekstūra tev nepatīk un tu to tāpēc nelietosi regulāri. Ādas kopšana darbojas vislabāk tad, ja rutīna ir ērta, saprotama un reāli īstenojama ikdienā.

Želejas parasti rada vieglu un atsvaidzinošu sajūtu, tādēļ tās bieži izvēlas taukainai ādai vai siltākā laikā. Fluīdi ir šķidrāki un plānāki par tradicionālu krēmu, savukārt losjoni bieži ir viegli izlīdzināmi un piemēroti lielākām sejas vai ķermeņa zonām. Krēmi parasti sniedz bagātīgāku sajūtu, balzami ir blīvāki un var būt piemēroti sausākām vietām, bet eļļas biežāk izvēlas kā papildu soli komfortam un ādas barjeras atbalstam.

Taukainai ādai dienā bieži patīkamāka var būt viegla želejveida tekstūra, bet sausai ādai ziemā var prasīties bagātīgāks krēms. Arī viena un tā paša ādas tipa kopšanas vajadzības var mainīties atkarībā no gadalaika.Vasarā krēms var šķist pārāk smags, bet ziemā tas pats produkts var vairs nesniegt pietiekamu komfortu. Korejas kosmētika piedāvā dažādu tekstūru produktus - no vieglām esencēm un želejām līdz bagātīgākiem krēmiem, tāpēc piemērotu līdzekli iespējams atrast dažādām ādas vajadzībām.

Ja šaubies, izvēlies mazāk un drošāk

Labāk sākt ar vienu piemērotu produktu, nevis pilnu grozu ar jauniem līdzekļiem. Ieviešot kosmētiku pa vienam, ir vieglāk saprast, kā āda uz to reaģē. Ja vienlaikus sāk lietot jaunu attīrītāju, serumu, krēmu un pīlingu, apsārtuma vai sausuma gadījumā būs grūti noteikt, kurš no tiem to izraisījis.

Pirms regulāras lietošanas jaunu produktu var pārbaudīt uz neliela ādas laukuma, piemēram, apakšdelma iekšpusē vai elkoņa locītavā. Dermatologi iesaka produktu testēt vairākas dienas. Ja rodas apsārtums, nieze, pietūkums vai cita nevēlama reakcija, produkts jānomazgā un jāpārtrauc tā lietošana.

Ja āda ir jutīga, ir akne, dermatīts, rozācija vai izteikts apsārtums, piemērotu sejas kopšanas līdzekļu izvēli ir vērts pārrunāt ar dermatologu vai farmaceitu. Speciālists var palīdzēt izvērtēt, kuri produkti un sastāvdaļas būtu atbilstošas, it īpaši, ja jau tiek lietoti ārstnieciski līdzekļi.

Pirms pirkuma svarīgākais nav atrast populārāko produktu, bet saprast, vai tas der tavai ādai. Skaties produkta mērķi, ādas tipu, sastāvu, tekstūru un to, kā tas iederas tavā rutīnā. Šāda pieeja palīdz izvairīties no impulsīviem pirkumiem un ādas kairinājuma.

Jutīgas ādas gadījumā iesakām vispirms veikt ādas testu.

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