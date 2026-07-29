Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts ir atcelts, paziņojuši organizatori.
Koncerta atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".
"Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
"Pitbull" kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp "Give Me Everything", "Timber", "International Love" un "Fireball".
"Pitbull" karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa "Gipsy Kings", Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.
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