Kristofera Nolana filmas "Odiseja" ("The Odyssey") augstas kvalitātes nelegāla kopija aizvadītās nedēļas nogalē uz neilgu laiku kļuva pieejama sociālajā platformā "X", kur to pirms dzēšanas paspēja noskatīties miljoniem lietotāju, vēsta ārvalstu mediji.
25. jūlijā platformā "X" strauji izplatījās ieraksts, kurā bija pieejama pilna filmas versija. Dažu stundu laikā ieraksts sasniedza vairāk nekā divus miljonus skatījumu, bet vēlāk video tika aizstāts ar paziņojumu par autortiesību pārkāpumu, savukārt konts, kurā tas bija publicēts, tika apturēts.
Filmas izplatītājs "Universal Pictures" paziņoja, ka pēc nelegālās kopijas publicēšanas nekavējoties sākti tās izņemšanas pasākumi. "Mēs uztveram autortiesību pārkāpumus ļoti nopietni un izmantosim visus atbilstošos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu mūsu saturu un intelektuālā īpašuma tiesības," norādīja studija.
Pēc pirmās kopijas dzēšanas platformā vēl parādījās vairāki ieraksti, kuros tika solīta filmas pilnā versija, tomēr daudzi no tiem izrādījās maldinoši un lietotājus novirzīja uz citiem video.
Flmas nelegālā izplatīšana pagaidām nav būtiski ietekmējusi tās komerciālos panākumus. "Odiseja" otro nedēļas nogali pēc pirmizrādes turpināja veiksmīgi piesaistīt skatītājus kinoteātros.
Papildu uzmanību notikumam pievērsuši arī platformas "X" īpašnieka Īlona Maska publiskie izteikumi par filmu. Viņš iepriekš kritizēja atsevišķus aktieru izvēles lēmumus un paziņoja, ka viņa mākslīgā intelekta rīks "Grok Imagine" šogad radīs, viņa vārdiem, "vēsturiski precīzu" Homēra eposa ekranizācijas versiju.
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