Liepājā vienlaikus top trīs starptautisku mākslinieku lielformāta sienu gleznojumi.

Liepājā šobrīd top trīs jauni lielformāta sienu gleznojumi, kurus veido starptautiski atzīti ielu mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Tik vērienīgs ielu mākslas projekts pilsētā līdz šim nav īstenots.
Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu, kurā līdz šim jau ir deviņi lielformāta sienu gleznojumi. Projektu īsteno Mikus un Mareks Alberti.
Pie Liepājas Olimpiskā centra Baseins&SPA franču mākslinieks Aéro rada darbu "Water Mystery", kas veltīts ūdens stihijai kā emociju, intuīcijas un attīrīšanās simbolam.
Savukārt Kuģinieku ielā 5A meksikāņu mākslinieks Guillermo S. Quintana veido sienas gleznojumu par cilvēka identitāti, iedvesmojoties no Latvijas dabas un dažādu kultūru mijiedarbības.
Tikmēr Roņu ielā 7 spāņu māksliniece Mandi Oh glezno darbu "Baltijas nāriņa", kurā jūra attēlota kā dzīvības, sievišķības un dabas spēka simbols.
No 22. līdz 31. jūlijam liepājnieki un pilsētas viesi var vērot mākslinieku darbu tapšanu klātienē. Pēc darbu pabeigšanas Liepājas ielu mākslas maršruts kļūs par vienu no vērienīgākajiem publiskās mākslas objektiem Baltijā.
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