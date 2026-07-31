Pateikt, ka Baltijas valstu amatpersonas ziņu par to, ka "Luminor banku" no amerikāņiem gatavojas pirkt banka ar mājas vietu Ungārijā, vērtējušas atturīgi, nozīmē nepateikt neko. 

Patiesību sakot, to varētu salīdzināt ar reakciju uz ziņu par lāča iebrukumu dravā vai lapsas – vistu kūtī.

Iemesls, kādēļ ASV investīciju fonds "Blackstone" pārdod "Luminor banku", ir triviāls – tāda ir viņu biznesa stratēģija. Šādi fondi pērk uzņēmumus uz zināmu gadu skaitu, kuru laikā cenšas uzņēmumu sakārtot un dažādi palielināt to vērtību, un pēc tam to pārdod, starpību starp pirkšanas un pārdošanas cenu iebāžot kabatā. Līdzīgs liktenis, starp citu, tuvākajā laikā gaida arī banku "Citadele" – jau kādu gadu klīst baumas, ka ASV fonds "Ripplewood Advisors LLC", kas kontrolē 74% šīs bankas akciju, meklē tām pircējus. Tādēļ šajā sadaļā pārsteigumu nav, lai gan drošības apsvērumu dēļ Latvijai ir izdevīgi, lai tajā iespējami plaši būtu pārstāvēti ASV investori. Šā iemesla dēļ ziņa par bankas (-u) pārdošanu šobrīd nav pozitīva ziņa.

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