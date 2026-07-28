Māksliniece un modes eksperte Santa Pīlēna sociālajā vietnē "Instagram" paziņojusi, ka viņas ģimenē gaidāms piektais bērns.
Pie fotogrāfijas, kurā redzams grūtniecības vēderiņš, Pīlēna raksta: "Visas labās lietas nāk pa pieci. Ar nepacietību gaidām, kad mūsu brīnišķīgi trakulīgajai un prieka pilnajai saimei pievienosies mūsu jaunākais komandas biedrs."
Pēc ieraksta publicēšanas māksliniece saņēmusi daudz apsveikumu un laba vēlējumu no sekotājiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem.
Santa Pīlēna kopš 2016. gada ir precējusies ar arhitektu Mārtiņu Pīlēnu. Abiem ir divas kopīgas meitas — Frīda un Ģertrūde.
Savukārt no iepriekšējās laulības ar grupas "Prāta vētra" mūziķi Māri Mihelsonu māksliniecei ir meita Maija un dēls Andrejs. Pēdējos gados ģimene dzīvo Austrijā.
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