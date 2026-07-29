Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto amerikāņu repera "Pitbull" koncertu, kas bija paredzēts trešdien Mežaparka Lielajā estrādē, aģentūru LETA informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC).
Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam pasākuma atcelšanas gadījumā patērētājam ir tiesības saņemt biļetes vērtības atmaksu.
Naudas atmaksa veicama ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas dienas.
PTAC informē, ka patērētājiem ir jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi.
Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētājiem vispirms rakstveidā ir jāvēršas pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtībā.
PTAC sekos līdzi tam, lai tiktu ievērotas patērētāju tiesības.
Jau vēstīts, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts ir atcelts, paziņojuši organizatori.
Koncerta atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".
"Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
"Pitbull" kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp "Give Me Everything", "Timber", "International Love" un "Fireball".
"Pitbull" karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa "Gipsy Kings", Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.
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